Ricardo Frei mostra releituras da obra de Edu Lobo, no Sarau do Minas Tênis

Depois das apresentações do Coletivo Margem, interpretando Djavan, e de Mauro Zokratto dando voz às composições de Ataulfo Alves, o Sarau Minas Tênis Clube segue com o show de Ricardo Frei dedicado ao cancioneiro de Edu Lobo. A apresentação será nesta segunda-feira (17/10), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.









Ainda criança, Frei ouvia, com encanto, “Viola fora de moda”, “Lero lero” e “Desenredo”, que, a despeito de ter sido composta por Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, ficou conhecida na voz de Edu Lobo.





“Quando fui fazer meu mestrado em história da música, quis falar da construção da sigla MPB e de como isso se articulava politica e esteticamente com a sociedade. Daí me voltei para Edu Lobo. Me dei conta de que estava diante de um gigante da música brasileira. É importante que as pessoas saibam da importância que ele tem para a configuração do cancioneiro popular no Brasil”, diz.

Genealogia da canção







A despeito do caráter introspectivo, o homenageado de hoje sempre foi muito ativo e estabeleceu amplo leque de parcerias, de Gianfracesco Guarnieri a Chico Buarque, passando por Vinicius de Moraes e Torquato Neto, observa Ricardo Frei.





“Neste momento em que a gente precisa pensar nossas relações, nossas formas de estar juntos, a obra de Edu Lobo ensina muito”, ressalta.





O repertório desta noite traz 14 composições, entre elas “Rei morto, rei posto”, “Na carreira”, “Arrastão”, “Ode aos ratos”, “No cordão da saideira” e “Ponteio”.





“A seleção é bem representativa, as pessoas podem escutar e se atualizar em relação à obra do Edu Lobo. Vou do frevo à marcha-rancho, passando pelas baladas”, aponta o cantor, chamando a atenção para o fato de o roteiro incluir composições que Edu fez para peças de teatro, instância importante do trabalho dele.





Frei sublinha o desejo de revelar o caráter popular de uma obra que muitos consideram hermética. “Quero oxigenar essa produção, estou me dando a permissão de fazer as canções com timbres diferentes, acentuando a diversidade rítmica. Trazendo o forró, por exemplo, para mais perto da música de Edu Lobo. É uma forma de torná-la mais palatável.”





Além das músicas do homenageado, Frei mostrará duas composições autorais, celebrando o fato de o sarau permitir a apresentação de temas próprios. “Na edição deste ano, todos os selecionados são também compositores, então é muito bom que tenhamos espaço para mostrar a produção autoral, além de nossa arte como intérpretes”, comenta.





Ele vai cantar “Como um rio”, faixa de “Fora da asa”, álbum que lançou em 2015, e a inédita “Saudade”, parceria com o maestro e arranjador potiguar Eduardo Taufic.

“Embora esteja morando atualmente em Natal, dando aula de canto popular no Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quero experimentar esta nova música aqui, com o público da minha terra”, aponta.





Edu Lobo, naturalmente, é uma das influências de seu processo de composição, mas existem várias outras.





“Tento trabalhar com elementos mais populares, menos intrincados. O que liga tudo no momento da criação é a palavra. Por isso, talvez, Arnaldo Antunes seja minha maior influência. Chico Buarque e Caetano Veloso também são figuras muito presentes quando vou fazer música”, revela Ricardo Frei.





RICARDO FREI CANTA EDU LOBO

Nesta segunda-feira (17/10), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia), à venda no site Eventim e na bilheteria do teatro Informações: (31) 3516-1360.





A pesquisa de Frei buscou compreender a genealogia da canção brasileira a partir dos anos 1960. De acordo com ele, é impossível refazer esse caminho sem passar por Edu Lobo. “Ele ganhou o Festival da Canção de 1965 com ‘Arrastão’, composição que praticamente inaugura a ideia de MPB”, aponta.