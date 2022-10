Mundo dá adeus a Loretta Lynn, 90, a voz da mulher na música country

Loretta Lynn canta em Nashville, templo da música country, em setembro de 2015 (foto: Terry Wyatt/Getty/AFP/19/9/15) ''Quando me colocarem a sete palmos da terra, poderão dizer: 'Loretta parou de cantar''' Loretta Lynn, cantora e compositora



A cantora Loretta Lynn, lenda da música country dos Estados Unidos, morreu aos 90 anos, na manhã de terça-feira (4/10). De acordo com a família, ela faleceu enquanto dormia em seu rancho no Tennessee. A cantora Loretta Lynn, lenda da música country dos Estados Unidos, morreu aos 90 anos, na manhã de terça-feira (4/10). De acordo com a família, ela faleceu enquanto dormia em seu rancho no Tennessee.









“Era o que eu queria ouvir e o que sabia que outras mulheres também queriam ouvir”, afirmou a artista em entrevista à Associated Press, em 2016. “Não escrevi para os homens; escrevi para nós, mulheres. E os homens também adoraram.”

Pobreza retratada em canção

Loretta Webb nasceu em 14 de abril de 1932, numa pequena cidade de Kentucky. Era a mais velha de oito irmãos – a infância em meio à pobreza inspirou “Coal miner's daughter” (“Filha de um mineiro de carvão”, em tradução livre), sucesso de 1970 e sempre presente nas listas das melhores canções de todos os tempos.





Com apenas 15 anos, Loretta se casou com Oliver Vanetta Lynn, com quem viveu por quase meio século até a morte dele, em 1996.





O casal se mudou para uma pequena cidade madeireira no estado de Washington, onde quatro dos filhos nasceram antes de Loretta completar 20 anos. Pouco depois, viria a gravidez de gêmeos.





Oliver, admirador da voz da mulher, deu a ela um violão no início dos anos 1950. Com ele, a jovem artista autodidata criou canções cujas letras se inspiravam na própria experiência de vida.





Lynn formou a banda Loretta and the Trailblazers e começou a cantar em bares. O primeiro hit, “I'm a honky tonk girl”, foi lançado em 1960.





“A maioria dos compositores escrevia sobre se apaixonar, terminar e ficar sozinho, coisas assim”, disse Lynn ao The Wall Street Journal em 2016. “O ponto de vista feminino que eu estava descrevendo era novo.”





A cantora passou a viajar para divulgar suas músicas no rádio. Em 1960, ela pisou pela primeira vez no lendário palco do Grand Ole Opry, em Nashville, onde se tornaria a artista mais aclamada da música country.





Lynn e o parceiro Conway Twitty (1933-1993), cantor e letrista, formaram por muitos anos a dupla que se tornou referência no universo da música country.





Em 1966, os sucessos “Dear Uncle Sam”, sobre a Guerra do Vietnã, e “You ain't woman enough (To take my man)” fizeram de Lynn a primeira cantora country no top 1 nos Estados Unidos.

Virgindade e pílula na hit parade

Em 1969, ela lançou a polêmica “Wings upon your horns”, canção que, por meio de metáfora religiosa, descreve a perda da virgindade de uma adolescente. Em 1975, foi a vez de “The pill”, elogio à liberdade que a pílula anticoncepcional representa para a mulher.





Em 1988, Loretta Lynn entrou para o Country Music Hall of Fame. Ao longo de sua vida, a artista ganhou importantes prêmios na área da música. Em 2013, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria concedida a um civil nos Estados Unidos, entregue pelo então presidente Barack Obama.





Apesar dos temas que suas letras abordavam, Lynn insistia que sua música “não tinha intenções políticas”. Demonstrou inclinação para o Partido Republicano – apresentou-se em eventos de candidatos de direita, como Donald Trump, em 2016 –, mas apoiou também democratas, como o ex-presidente Jimmy Carter.

Em 2013, a cantora e compositora recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do então presidente Barack Obama (foto: Mandel Ngan/AFP/20/11/13)





Loretta Lynn colaborou com vários artistas de renome, como Dolly Parton, Willie Nelson e Elvis Costello. Em 2004, lançou o álbum “Van Lear Rose”, produzido pelo jovem Jack White.





Em 2021, já com quase 89 anos, lançou “Still woman enough”, que trazia versões renovadas de antigas canções e material inédito.





Em entrevista à Billboard, Lynn declarou que jamais se aposentaria. “Quando me colocarem a sete palmos da terra, poderão dizer: 'Loretta parou de cantar'.”