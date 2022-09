Documentário retrata resistência sobre apanhadoras de flores

Filme 'Serra nossa, sempre viva' dá visibilidade às pessoas que querem manter a tradição e conquistar direitos (foto: João Roberto Ripper/DIVULGAÇÃO)





Sob olhares atentos, o documentário "Serra nossa, sempre viva: protocolos de consulta das apanhadoras de flores" acaba de ser lançado no 2º Festival das Comunidades Apanhadoras de Flores Sempre-Vivas, em Diamantina. Realizado pela Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas (Codecex) e pela Terra de Direitos, o filme de 37 minutos relata a luta das apanhadoras de flores pela defesa dos territórios e denuncia o avanço de monoculturas e impedimento da panha das flores, além de mostrar a relação das comunidades com a Serra do Espinhaço. As apanhadoras são reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), desde 2020, como sistema importante do patrimônio agrícola mundial, título concedido pela primeira vez ao Brasil.



Já para a apanhadora de flores da comunidade quilombola Mata dos Crioulos, Jovita Correia, que é retratada no documentário, é um momento de "muita alegria”. “Quando vi esse documentário, eu lembrei de toda nossa história de força e labuta para garantir nossos direitos. Foi um trabalho muito emocionante". O documentário pode ser assistido na íntegra no canal da Terra de Direitos no YouTube.