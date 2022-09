Cura vai movimentar a Praça Raul Soares até as 22h deste domingo (25/9)

Mateus Aleluia faz show às 18h, em palco montado na Avenida Amazonas (foto: Redes sociais/reprodução)

Uma extensa programação ao longo deste domingo (25/9), na Praça Raul Soares, marca o encerramento da 7ª edição do Cura – Circuito Urbano de Arte. A atração principal será o cantor e compositor baiano Mateus Aleluia, ex-integrante do lendário trio Os Tincoãs, que se apresenta às 18h, no palco montado no anel interno da Avenida Amazonas, que estará fechada para o trânsito.





A"galeria" de empenas







Com o tema “Terra”, a 7ª edição do Cura deu continuidade à anterior, norteada pelo tema “Água”, que marcou o início da ocupação da Praça Raul Soares. Janaína Macruz, idealizadoras do Circuito ao lado de Juliana Flores e Priscila Amoni, celebra a retomada da presença festiva do público, que ficou comprometida ao longo das últimas edições em função da pandemia.





“O Cura nasceu com a ideia de que a pintura de grandes murais pudesse ser acompanhada como se fosse um show, só que ao longo de vários dias. O público assiste ao processo imerso em programação artística variada. O desejo é de compartilhamento”, destaca.





De acordo com Janaína, a escolha de Mateus Aleluia foi natural e até certo ponto óbvia, pois a obra do artista dialoga com a temática proposta. “Ele é uma entidade e traz muito da terra em suas músicas. Propusemos o tema para a 7ª edição pensando que com o arrefecimento da pandemia e a proximidade das eleições, não tinha como não falar de Brasil. O show do Mateus vai ser um ritual muito bonito”, diz.





A praça recebeu estrutura que permite ao público curtir o espaço público ao longo do dia. “Teremos o Espaço Cura, com barracas vendendo comida e bebida, um bazar de arte urbana, barraquinhas do Comitê Indígena e do coletivo Família de Rua, os DJs na parte da manhã e da tarde, além do cortejo com integrantes do MST”, detalha Janaína Macruz.





A presença do movimento que luta pela reforma agrária é um dos destaques do 7º Cura, segundo ela. “A gente já tinha se decidido pela temática ‘Terra’ quando recebemos o telefonema do pessoal do MST nos convidando para ministrar curso na Escola de Arte João das Neves, que eles criaram logo após a ocupação da Funarte. Foi um encontro mágico. Fizemos residência no assentamento em Governador Valadares, no início de julho, processo muito intenso. A partir das nossas conversas, houve o desejo de levar a arte urbana para o trabalho deles”, conta.

Intervenção da artista indígena Sueli Maxakali no Edifício Roma (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Coletivo em destaque

Janaína diz que além do núcleo artístico, várias outras frentes do MST participaram da elaboração do trabalho que o grupo desenvolveu para o 7º Cura. “Foi um processo de construção coletiva, muito horizontal, com discussões com pessoas de fora do núcleo artístico para decidir sobre imagem, cores, símbolos. Um processo muito interessante, de dois meses de trabalho, com todas as dificuldades por causa da distância e do tempo, mas tudo muito bonito”, destaca.





O 7º Cura ampliou a faixa etária dos participantes. “Tivemos a presença dos dois artistas mais jovens até agora, o Willand e o Pedro, ambos com 21 anos, e, por outro lado, dos mais velhos, porque três integrantes do núcleo artístico do MST têm mais de 50 anos e a Selma Calheira está com 64”, aponta.





7º CURA

» 10h às 22h: Exposição “Levante”, de Selma Calheira. Pintura de empenas com Pedro Neves, Sueli Maxakali, Núcleo do MST e Willand Cabal

» 10h às 22h: Espaço Cura, com arte, comida e agroecologia

» 10h às 14h: DJ Palomita

» 14h às 14h20: Performance “Solstício: dança para o amanhã”

» 15h às 18h: DJ Pat Manoese

» 18h às 19h: Show de Mateus Aleluia

» 19h às 22h: DJ Rico Jorge





• Neste domingo (25/9), na Praça Raul Soares, Centro. Entrada franca

Além das imensas figuras de barro criadas pela artista baiana Selma Calheira, instaladas na praça há alguns dias, esta edição conta com pinturas de Sueli Maxakali, na empena do Edifício Roma; de Pedro Neves, na empena do Edifício Copacabana; do núcleo de artistas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na empena do Edifício Rochedo; e com a obra em NFT de Willand Cabal, impressa em formato lambe-lambe na fachada do Hotel Sorrento.