Elizabeth II 'estrelou' séries, filmes e até desenho animado

O reinado de Elizabeth II não se limitou ao mundo dos plebeus. Elizabeth Alexandra Mary reinou também nas telas, em produções premiadas - como a série "The crown" e o longa "A rainha" -, filmes que amargaram o ostracismo por não agradar ao Palácio de Buckinghan ("Royal family") e documentários alusivos a passagens de sua vida.

Claire Foy e Matt Smith como Elizabeth e Philip (foto: Netflix)

"THE CROWN"

A premiadíssima "The crown", série da Netflix lançada em 2016, já está na quarta temporada. Aborda a trajetória da rainha desde a década de 1940, antes de assumir a coroa. No elenco, estão Claire Foy (Elizabeth II nas duas primeiras temporadas, premiada com o Emmy), Olivia Colman (Elizabeth II nas temporadas 3 e 4, também premiada com o Emmy), Matt Smith (príncipe Phillip nas duas primeiras temporadas), Tobias Menzies (Phillip nas temporadas 3 e 4), Josh O'Connor (Charles), Emma Corrin (Diana) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher). A quinta temporada, prevista para este ano, trará Imelda Staunton como a rainha.

Michael Sheen e Helen Mirren: Tony Blair e Elizabeth II (foto: Reprodução)

"A RAINHA"

O longa "A rainha" (2006), de Stephen Frears, faz um recorte na vida de Elizabeth II, abordando um dos momentos mais complicados de seu reinado: a morte trágica e precoce da princesa Diana. Considerada fria e insensível pelos súditos naquele momento de comoção mundial, Elizabeth, no filme, tenta lidar com o circo midiático em torno de Lady Di e a política inglesa. Elizabeth II (interpretada por Helen Mirren, que levou o Oscar pelo papel) e o primeiro-ministro Tony Blair (Michael Sheen) buscam um acordo sobre como a corte deve responder à tragédia. "A rainha" está disponível nas plataformas Amazon Prime e Globoplay.

A jovem Elizabeth na produção da BBC (foto: BBC)

"ELIZABETH AOS 90"

"Elizabeth aos 90" (2016), de John Bridcut, é uma produção da BBC. Lançado para celebrar os 90 anos da rainha, o documentário exibe gravações caseiras nas quais a rainha surge em momentos informais, brincando com carrinho de boneca, ainda criança, e com o filho pequeno, príncipe Charles, numa espécie de piquenique nos jardins do Palácio de Buckingham. O filme está disponível gratuitamente no YouTube ("Elizabeth at 90 - A family tribute", em inglês e sem legenda.

Família real à mesa no filme que sumiu do ar (foto: BBC)

"ROYAL FAMILY"

Outro documentário abordando a família real britânica é "Royal family" (1969), de Richard Cawston. O filme desagradou à realeza, foi "banido" - sobretudo pela princesa Anne, filha de Elizabeth II -, e nunca mais foi exibido na íntegra. Em fevereiro do ano passado, usuário anônimo do YouTube chegou a publicá-lo na plataforma. Momentos depois, o documentário foi retirado do ar. Produzido pela BBC, "Royal family" partiu de uma iniciativa do príncipe Charles, que achou ser boa ideia abrir as portas do Palácio de Buckingham para que a TV estatal mostrasse o dia a dia da família real. O novo rei achava que a produção poderia pôr fim a "mitos", como o de que Elizabeth II era mãe ausente. A produção da BBC busca mostrar um lado "mais humano" da família. Cenas mostram Elizabeth II levando os filhos de carro para um passeio, visitando os cavalos do palácio e participando de churrasco. Atualmente, só é possível encontrar trechos do documentário no YouTube.

Rainha sorridente em documentário (foto: Reprodução)

"ELIZABETH: A RAINHA POR TRÁS DA COROA"

Lançado em 2021, o documentário reúne imagens de arquivo sobre a rainha, sua paixão por animais, a vida de mãe e esposa, além de amigos com quem partilhava a intimidade possível. Disponível no Globoplay.

Philip e Elizabeth: 70 anos de casados (foto: Reprodução)

"ELIZABETH & PHILIP: AMOR REAL"

O documentário "Elizabeth & Philip: amor real" foi lançado em 2017, quando o casamento da rainha com o príncipe Philip completou 70 anos. Ele morreu em 2021, aos 99 anos. Disponível no Globoplay.

A rainha e seus totós no desenho animado (foto: Reprodução)

"CORGI: TOP DOG"

A discreta Elizabeth II, quem diria, virou desenho animado por causa de sua paixão por animais. Em "Corgi: Top dog", a rainha surge ao lado de seu totó preferido, se perde por Londres e vive momentos emocionantes ao tentar voltar para o Palácio de Buckingham. Disponível no streaming do Telecine e Amazon Prime.