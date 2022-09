Série policial 'Crimes em Déli' comprova que a Índia não é só Bollywood

A atriz Shefali Shah faz o papel da comissária Vartika Chaturvedi (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Na década de 1990, uma gangue assombrou o Norte da Índia. O grupo Kachcha Baniyan assaltava famílias abastadas à noite. Sempre com cabeças cobertas, bandidos não só roubavam, como matavam seus alvos com requintes de crueldade. Ainda comiam tudo o que viam pela frente e emporcalhavam as residências. Nunca foram pegos.









A ficção que parte de crimes reais (a primeira temporada acompanhou um estupro coletivo em 2012, que chocou todo o mundo) continua com os mesmos protagonistas nesta nova leva de episódios.





Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) é a vice-comissária de polícia do Sul de Déli. Trabalha com o investigador Bhupendra Singh (Rajesh Tailang) e uma jovem policial, Neeti Singh (Rasika Dugal).





Quando dois casais idosos são mortos e roubados, com modus operandi semelhante à da antiga gangue, acredita-se que o grupo voltou à ativa.





A equipe parte para a investigação, mas novos crimes se sucedem, causando comoção social e muita pressão sobre os policiais.





Este segundo ano, mais enxuto do que o primeiro, é também mais bem resolvido. Se na primeira temporada o foco estava exclusivamente nos policiais, desta vez a história dá vez aos criminosos e suas motivações.

Descaso e machismo

O ponto de vista é feminino, abordando as personagens não só em ação, mas em suas vidas privadas. A protagonista, Vartika, sofre com o descaso da filha adolescente, que foi estudar no Canadá.





A policial Neeti é mulher trabalhadora, que tenta fazer o máximo em casa, mas sofre com o machismo do marido.





O grupo de criminosos é majoritariamente masculino, mas é uma mulher quem acaba dominando a cena. Corrupção policial é outro tema da série.





Com narrativa bem conduzida e sem qualquer glamour – aliás, bastante diferente das séries policiais americanas – “Crimes em Déli” também se afasta das produções de Bollywood que assolam o streaming. O que, por si só, já é um ganho.





“CRIMES EM DÉLI”

• A segunda temporada, com cinco episódios, está disponível na Netflix