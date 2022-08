Hugo e Guilherme, Murilo Huff e Dilsinho agitam BH no Festival No Pelo 360º

(foto: Reprodução/ Instagram No Pelo 360º)



No dia 10 de setembro, sábado, chega em Belo Horizonte o Festival No Pelo 360º , um evento totalmente open bar, que conta com grandes personalidades do sertanejo atual. Hugo e Guilherme, Murilo Huff, Dilsinho, DJ Netto e DJ DH são os nomes escalados para animar a mistura musical na Esplanada do Mineirão.





O evento, que já fez sucesso em Curitiba e Goiânia, vai estar dividido em setores com diferentes opções de bebidas. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site da Nenety Eventos e os leitores do Portal Uai ganham até 20% de desconto usando o nosso cupom: PORTALUAI.

Evento 100% open bar





O Festival No Pelo 360º é um evento com todos os espaços open bar, o público pode escolher uma das quatro opções disponíveis:





Open VIP : oferece cerveja, refrigerante, suco e água à vontade.

: oferece cerveja, refrigerante, suco e água à vontade. Open Premium : o público desse setor tem acesso a whisky, vodka, gin, cerveja, tônica, refrigerante, suco e água.

: o público desse setor tem acesso a whisky, vodka, gin, cerveja, tônica, refrigerante, suco e água. Open Camarote : whisky, vodka, gin, cachaça B Honey, cerveja, tônica, refrigerante, suco e água totalmente liberado.

: whisky, vodka, gin, cachaça B Honey, cerveja, tônica, refrigerante, suco e água totalmente liberado. Lounge Júlio Macedo: espaço para 15 pessoas, com open bar completo de whisky, vodka, gin, cachaça B Honey, cerveja, tônica, refrigerante, suco e água.





Para quem desejar consumir bebidas não mencionadas no open bar, será cobrado a parte.





Festival traz atrações que são destaque no cenário nacional





Hugo e Guilherme





Iniciando na música em 2009, mas se juntando de vez apenas em 2015, a dupla sertaneja é atualmente um sucesso nacional. Com mais de 1,2 bilhão de visualizações no canal o%uFB01cial do YouTube e 6,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, eles vivem o melhor momento da carreira.





Em BH, está garantido um show animado e apaixonado, contando com músicas do projeto Próximo Passo, que traz: “Felicidade Dela”, “Alguém Me Chama Pra Beber”, “Vestido no Chão”, “Meu Número” e muitos outros sucessos já conhecidos pelos fãs.





(foto: Divulgação)







Murilo Huff





O filho de Zaida Huff e Dagmar Huff e pai do Léo Huff, Murilo iniciou sua carreira no meio da música como compositor. “Transplante” e “Bem Pior Que Eu”, cantadas pela Marília Mendonça, são duas das suas composições de sucesso.

(foto: Divulgação)





Em 2018, Huff estreou carreira solo e lançou o álbum “Pra Ouvir Tomando Uma”, que ganhou notoriedade especialmente pela música “Dois Enganados”, com participação da Rainha do Sertanejo.





Dilsinho





Romântico e animado, Dilsinho promete agitar o sábado na Esplanada do Mineirão, com sua participação no No Pelo 360º. Sucessos do aclamado DVD “Terra do Nunca”, do álbum “Quarto e Sala” e do “Open House” farão parte do show.





“Péssimo Negócio”, “Deixa Pra Amanhã”, “Pequenos Detalhes”, “Hora de Voltar”, “Trovão”, “Pouco a Pouco”, “Deixa pra Amanhã”, “Misturados”, “Sogra”, “Pequenos Detalhes”e outros sucessos, farão a alegria dos fãs no evento.





(foto: Divulgação)



DJ Netto e DJ DH





O médico veterinário Netto Rodrigues, mais conhecido como DJ Netto, é um DJ e empresário brasileiro. Desde criança era apaixonado pela música eletrônica e, mesmo começando sua carreira por hobby, com o tempo percebeu que isso poderia se tornar a sua profissão.





Além de participar de vários festivais e grandes festas pelo país, ele também está entre os DJ’s com mais destaque do país. Animando os fãs com sucessos, como, “É Debochada”, “Papo com Saudade” e outras, Netto é presença confirmada no evento.

(foto: Divulgação)





Além dele, o DJ DH, muito conhecido por participar de diversos festivais, se destacando no funk, vai embalar a festa com os sucessos, Ela Desce e Sobe, Foi Horrível e muitas outras.





Participe do evento





O Festival No Pelo 360º acontece no dia 10 de setembro, sábado, na Esplanada do Mineirão, a partir das 14 horas. As atrações confirmadas prometem agitar Belo Horizonte e você não pode perder!





