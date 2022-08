Estrela do flamenco, María Pagés se apresenta hoje em BH

María Pagés faz única apresentação no Sesc Palladium, com ingressos a partir de R$ 50 (inteira) (foto: David Ruano/divulgação)

A bailarina e coreógrafa sevilhana María Pagés, premiada estrela da tradição flamenca, desembarca em Belo Horizonte nesta terça-feira (30/8), onde fará apresentação única de "Una oda al tiempo", às 20h30, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro).





"Trazer María Pagés novamente ao Brasil com um espetáculo nesse formato, após tempos difíceis de pandemia, é uma alegria.'Una oda al tiempo' é um presente para os brasileiros. O público vai ter a oportunidade de vivenciar a riqueza estética e sonora do flamenco em 95 minutos ininterruptos de dança, música e cultura. É um show emocionante tanto para quem ama o flamenco quanto para quem não conhece", garante Steffen Dauelsberg, diretor-executivo da Dellarte, organizadora da turnê no Brasil.





Dirigido pela coreógrafa sevilhana e pelo dramaturgo e escritor El Arbi El Harti, "Una ode al tiempo" transmite 12 sentimentos em 12 cenas, como um passeio pelas estações da vida. São sequências coreográficas rápidas e nítidas, em um espetáculo eletrizante, denso e instigante, diz Dauelsberg.

A obra é inspirada em autores díspares como Platão, Margueritte Youcenar, Martin Heidegger, Pablo Neruda e o compositor John Cage. “É uma coreografia flamenca sobre a contemporaneidade e sobre o diálogo contínuo e necessário com a memória. O espetáculo pergunta sobre o que está acontecendo no mundo atual para que a arte possa se expressar como faz. O flamenco é uma arte popular, com trajetória riquíssima de evolução, que toca todos os sentimentos humanos", declarou María Pagés. Ingressos custam de R$ 50 (inteira) a R$ 180 (inteira) e podem ser adquiridos no site Sympla.