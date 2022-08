Rogério Flausino está feliz em tocar no 'dia da garotada' no Rock in Rio

Jota Quest comemora os 25 anos de carreira em turnê especial e no palco do Rock in Rio (foto: Reprodução)

O Jota Quest é a nova atração do Rock in Rio, festival em que a banda já se apresentou em 2011, 2013 e 2017. O grupo mineiro vai tocar em 4 de setembro, no Palco Mundo, substituindo o trio norte-americano de hip-hop Migos, que cancelou o show devido a desentendimentos entre os integrantes.





Separando as "grudadinhas"

Em 8 de outubro, o Jota volta a BH para comemorar seus 25 anos de carreira no Expominas. “Como a gente já tocou no Palco Mundo três vezes, achamos muito bacana. O show promete. É um festival muito grande, a galera fica sempre feliz em estar nele. Além disso, é sabido que o Jota se encaixa com qualquer público”, afirma o vocalista Rogério Flausino.

A performance no Rock in Rio não será a mesma da turnê de 25 anos. “Lá, a apresentação dura apenas uma hora e o nosso showzão tem duas horas e meia. Estamos tirando algumas canções do repertório, o que está sendo muito difícil, porque uma música puxa outra. Demoramos muito para chegar nas 25 músicas grudadinhas da turnê, e agora teremos que desgrudá-las”, comenta.



O Jota Quest vai subir ao palco do Rock in Rio “no dia da garotada”, comenta Flausino. “Antes do Jota, teremos o (Justin) Bieber, a (Demi) Lovato e a Iza.”



A turnê “Jota 25 – De volta ao novo” percorrerá nove capitais brasileiras. O grupo propõe uma viagem por sua trajetória musical, reativando as memórias de Rogério Flausino (voz), Marco Túlio Lara (guitarra e voz), Márcio Buzelin (teclados), PJ (baixo) e Paulinho Fonseca (bateria).



A direção-geral do show é de Fábio de Lucena, a direção criativa de Rafael Conde, roteiros de Eduardo Rios, produção audiovisual do Studio Curva e cenários de Zé Carratú. No repertório, sucessos da banda e canções de seu 10º álbum de estúdio, em fase de finalização – entre elas, “A voz do coração”, “Imprevisível” e a recém-lançada “Te ver superar”, cujo clipe foi gravado na capital mineira.

"É lógico que a gente queria fazer show ao ar livre, mas é um investimento alto e não poderíamos correr o risco de cair chuva, ventar, enfim, algo que atrapalhasse a apresentação. No Expominas é uma loucura, porque você vai aumentando o espaço à medida que o público vai crescendo" Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest



O disco das perucas

Flausino explica que a turnê celebra o aniversário do Jota e os 25 anos do disco de estreia do grupo. “Na verdade, é uma data só, porque essa temporada pega o nosso álbum independente, o primeiro disco, aquele das perucas. A turnê deveria ser realizada em 2020, mas veio a pandemia e a adiou por dois anos. Só agora ela está rolando”, diz o cantor e compositor.



Rogério promete surpresas. “A parte audiovisual é espetacular, uma experiência nova. Investimos bastante tempo, criatividade e dinheiro, o pouco que a gente não tinha (risos). Estamos metendo a cara mesmo e fazendo um negócio novo, um lance bacana. Obviamente, não poderemos ter essa estrutura em todos os lugares, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte vão receber o brinquedo inteiro.”



Haverá dois palcos. “Tem uma plataforma que nos leva até lá na frente. Vamos fazer um showzinho com a banda toda, lá na frente, muito legal”, diz o vocalista. “A turnê está indo muito bem. Em BH, já vendemos mais de quatro mil ingressos e ainda faltam 45 dias.”



Flausino explica por que a banda optou pelo Expominas. “É lógico que a gente queria fazer show ao ar livre, mas é um investimento alto e não poderíamos correr o risco de cair chuva, ventar, enfim, algo que atrapalhasse a apresentação. No Expominas é uma loucura, porque você vai aumentando o espaço à medida que o público vai crescendo. Vão chegando o palco para trás e vai cabendo mais gente”, conta, prevendo oito mil pessoas no pavilhão.



“A estrutura deste show é muito importante neste momento. É uma aposta mesmo da banda, a gente vai comemorar esses 25 anos de carreira. Será um show mais plugado, mais elétrico, com mais energia. É um show longo e temos até a ideia de gravar um DVD. Já estamos captando imagens da turnê, algo mais documental”, explica Flausino.

Na cola do Paul

O repertório terá canções de todos os álbuns da banda, com hits e singles lançados durante a pandemia. “É um show grande. Nego vai tocando e não para, uma loucura. Os gringos também são assim, os caras tocam muito. Você vai a um show do Paul McCartney e ele se apresenta por três horas.”



Enquanto isso, a agenda está lotada. “Temos muitos shows marcados, graças a Deus, e agora mais este do Rock in Rio”, Flausino. %uFEFF

“JOTA25 – DE VOLTA AO NOVO”

Show em 8 de outubro, às 21h, no Expominas, Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira. Ingressos: R$ 210 (front stage) e R$ 80 (pista)