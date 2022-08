Tormento de Hilda Hist volta ao cartaz no Teatro Raul Belém, em BH

Luciana Veloso está de volta ao palco (foto: Matheus Soriedem/divulgação)

"A obscena senhora H – Paixão e obra de Hilda Hilst" volta ao cartaz em BH neste mês da Campanha Lilás, mobilização em torno do combate à violência contra as mulheres.No monólogo, a atriz Luciana Veloso relembra o relacionamento abusivo vivido pela escritora Hilda Hilst e seu primo Wilson Hilst durante a criação do livro “A obscena senhora D”, lançado em 1982. Luciana Veloso e Juarez Guimarães Dias assinam o texto.

Sessões serão realizadas nesta sexta-feira (26/8) e no sábado (27/8), às 20h, e no domingo (28/8), às 19h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº , Alípio de Melo). Ingressos custam R$ 25 (promocional antecipado ou meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Vendas pelo link https://linktr.ee/aobscenasenhorah. Informações: (31) 3505-0010.