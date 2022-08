Sarau revive a obra literária do mineiro Bartolomeu Campos de Queirós

"Por parte de pai", obra-prima de Bartolomeu Campos de Queirós, remete à família e à infância do escritor mineiro (foto: Guto Muniz/divulgação)



Surgido da experiência da companhia Atrás do Pano com a montagem da peça "Por parte de pai", o Sarau do Bartô tem a proposta de oferecer nova visão sobre a obra do escritor e dramaturgo mineiro Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012). O evento será realizado nesta quarta-feira (24/8), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, em Belo Horizonte.





O sarau mescla leituras e encenações, além de dar especial atenção à comparação entre textos literários e roteiros teatrais, mostrando como um escritor adapta sua obra literária para o palco.

Memórias da infância



"A gente trabalha com a plateia em um jogo cênico para sensibilizá-la a partir de objetos e pequenos ambientes que criamos, explorando a forma como eles remetem à obra do Bartolomeu, onde ele toca na memória da infância. A gente trabalha muito a questão da memória, da infância no interior", explica Myriam Nacif, uma das atrizes da Atrás do Pano.





Também estarão no palco os atores Paulo Thielmann, Antônia Claret e Guda Coelho. A apresentação dos textos e a condução do sarau ficará a cargo de Fredy Antoniazzi, convidado especialmente para a função.





No livro "Por parte de pai", Bartolomeu Campos de Queirós relembra sua infância e a relação com o avô, que buscava estimular o gosto do menino pelas palavras escrevendo nas paredes da casa.





Myriam Nacif explica que as dimensões do teatro de bolso são ideais para o sarau, por seu caráter intimista e pela proximidade da plateia, convidada a participar.





O projeto celebra os 30 anos do grupo Atrás do Pano. A parceria com o Sesc ainda traz um seminário voltado para o brincar, na esteira dos trabalhos do grupo voltados para a análise da infância.





Outro trabalho de pesquisa literária da companhia é sobre a obra do poeta mato-grossense Manoel de Barros e sua relação com Bartolomeu Campos de Queirós.





A atriz conta que o sarau faz parte de mostra mais ampliada, que contou com espetáculos e brincadeiras de rua, passou pelo Teatro Marília e Galpão Cine Horto e agora aporta no Sesc Palladium.

No encerramento, o grupo Atrás do Pano levará bonecos gigantes de seu acervo para o bairro Santa Tereza.





"Quem gosta de ler e conhece o Bartolomeu ama o espetáculo. É uma obra que toca muito as pessoas, pois são assuntos do cotidiano das pessoas, a vida delas. Bartolomeu foi um menino de cidade, ele conta as histórias da rua. A mostra é um pouco isso também: percorrer um pouco a cidade, falar com as pessoas, sentir", conclui Myriam Nacif.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

SARAU DO BARTÔ

Com Grupo Atrás do Pano. Nesta quarta-feira (24/8), às 20h. Teatro de Bolso do Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Vendas on-line no site Sympla.