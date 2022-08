Frei Betto fala sobre o massacre de indígenas brasileiros no Sempre um Papo

Frei Betto está de volta a BH (foto: João Laet/divulgação)

O romance histórico "Tom vermelho de verde" (Rocco) traz o escritor Frei Betto a Belo Horizonte, nesta quarta-feira (24/8), para participar da edição presencial do projeto Sempre um Papo ao lado de Afonso Borges.



O novo livro do mineiro aborda a saga dos indígenas waimiri-atroari, em meio à construção da BR-174 na Amazônia, na década de 1970. Durante o governo militar, o coronel Luiz Fontoura leva a cabo seu plano de "retalhar a selva de estradas". Para isso, indígenas são expoliados, perdem suas terras e a vida, vítimas da violência do Estado em nome do "progresso".





Frei Betto vai falar também sobre outros livros dele, “Jesus militante: Evangelho e projeto político no reino de Deus” (Editora Vozes) e “O estranho dia de Zacarias” (Cortez).

O bate-papo está marcado para as 19h30, no auditório da Cemig (Av. Barbacena, 1.200, Santo Agostinho), com entrada franca.