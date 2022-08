Fronteiras do Pensamento debate os impasses que desafiam a humanidade

Cultura digital se tornou a linguagem dos jovens, mas impactos da revolução tecnológica sobre as relações sociais ainda são uma incógnita (foto: Jam Sta Rosa/AFP)

Projeto que reúne pensadores de todo o mundo em ciclos de conferências para debater questões relevantes da atualidade, o Fronteiras do Pensamento deu início, neste mês, à sua 16ª edição. Até novembro, serão realizadas 12 palestras. Seis serão presenciais, em Porto Alegre e São Paulo, e outras seis on-line. Todo o conteúdo dos encontros, inclusive os físicos, poderá ser acessado na plataforma Fronteiras até 16 de dezembro.





Já estão disponíveis três conferências: da cientista Mayana Zatz, coordenadora do Genoma USP, maior centro de estudo de doenças genéticas da América Latina; do cientista social e escritor Jorge Caldeira, autor de duas dezenas de livros sobre a história do Brasil; e do neurocientista Sidarta Ribeiro.





Nesta segunda-feira (22/8), outras três palestras serão lançadas on-line: da psicanalista Maria Homem, autora de “Coisa de menina?”; da professora de inteligência artificial Martha Gabriel; e do poeta Rodrigo Petrônio, que escreve sobre filosofia, literatura e semiologia.





O escritor francês Frédéric Martel faz palestra presencial, em 29 de agosto, sobre o Brasil e a globalização digital (foto: Frédéric Martel.com/reprodução) Em 29 de agosto, começa o ciclo de palestras presenciais – as gravações estarão disponíveis na plataforma nove dias após a realização de cada conferência. Quem abre a programação é o escritor francês Frédéric Martel, com o tema "Uma noção de lugar no Brasil: Globalização ecológica e digital".





Martel é autor de “Mainstream: A guerra global das mídias e das culturas” e “Smart: O que você não sabe sobre a internet”, obras que trazem reflexões sobre as indústrias criativas e a cultura digital em mais de 50 países.





O pensador francês busca entender como sua própria visão evoluiu a partir da globalização padronizadora, por um lado, e de um localismo utópico, por outro. Ele sugere diversas ferramentas úteis para a análise dessas transformações, mostrando vias e oportunidades para debates futuros, sobretudo no contexto brasileiro.





Em setembro, o projeto terá dois convidados: o norte-americano Steven Johnson e o francês Luc Ferry. O primeiro, especialista em história das invenções, é considerado o Darwin da tecnologia por causa dos livros “De onde vêm as boas ideias”, “Cultura da interface” e “O mapa fantasma”. Ferry é reconhecido pela autoria de obras que trouxeram a filosofia de volta para o cotidiano.

Psicanálise e física em foco

Em outubro, o Fronteiras promoverá conferência da psicanalista francesa Élisabeth Roudinesco, uma das mais importantes historiadoras de seu campo de atuação. Ela é autora de biografias de Jacques Lacan e Sigmund Freud.





Finalizando a temporada de 2022, o físico Marcelo Gleiser fará palestra em novembro. Primeiro latino-americano contemplado com o Prêmio Templeton, o carioca é professor da prestigiosa Dartmouth College, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos. Entre seus livros mais conhecidos estão “A harmonia do mundo”, “A dança do universo” e “O fim da Terra e do céu”.





FRONTEIRAS DO PENSAMENTO

• Série de 12 conferências.

• A temporada completa estará disponível até dezembro na plataforma fronteiras.com.

• Valor: R$ 663,60.

• Informações: relacionamento@fronteiras.com e (11) 97624-7423