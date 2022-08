Cantor, compositor, cavaquinista e violonista, Mundin Rocha lança disco independente e já pensa no próximo álbum (foto: Victor Coelho/Divulgação)

Um disco de samba e MPB. Assim o cantor, compositor e instrumentista Mundin Rocha define “Interstício”, projeto independente com 10 faixas autorais. Um disco de samba e MPB. Assim o cantor, compositor e instrumentista Mundin Rocha define “Interstício”, projeto independente com 10 faixas autorais.





Embora trabalhe com música desde os anos 1980, este é o primeiro álbum solo autoral do mineiro.





“O álbum se chama ‘Interstício’ porque foi assim o tempo que tive para gravá-lo e lançá-lo. Fiz algumas canções especialmente para ele", diz Mundin, explicando que o repertório é uma espécie de síntese de sua carreira.

Com o apoio de Christiano Caldas

Produção, gravação, mixagem e masterização são assinadas por Christiano Caldas, nome de destaque na cena mineira. "É um projeto completamente independente. No YouTube há a gravação que fizemos no estúdio e videoclipes de 'Pescador cavaleiro', 'Mar à vista' e 'Água do deserto'", conta o artista.





Além do lançamento nas plataformas digitais – com direito a show no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec, no último dia 4 –, Mundin mandou prensar 300 cópias do disco.





"Pretendo vendê-las nos shows e levá-las a algumas rádios, com o objetivo de divulgar o trabalho", afirma.





Paralelamente ao lançamento de "Interstício", ele já planeja o próximo álbum. "Tenho músicas suficientes para um novo disco, mas antes quero ver se consigo patrocínio. Vou entrar em algum edital, captar algum recurso, porque gravar CD não é nada barato", comenta. "Hoje em dia, é mais fácil gravar do que antes, quando precisávamos de gravadora, mas um projeto bom fica muito caro”, lamenta.

Mundin Rocha convocou um time de nomes conhecidos na cena de BH para acompanhá-lo: Camila Rocha (baixo), Paulo Fróis (bateria), Augusto Cordeiro (violão), Christiano Caldas (piano e acordeom), João Paulo Drumond (percussão), Pablo Dias (cavaquinho), Marcela Nunes (flautas), Chico Amaral (sax), Cimara Fróis (acordeom), Rayana Toledo (vocal), Jhê (vocal), Paulim Sartori (bandolim), Maurílio Rocha (arranjo vocal), Gláucia Quites (vocal), Valéria Braga (vocal), Nath Rodrigues (violino), Paulo Rocha (acordeom), André Geiger (baixo), Ulisses Luciano (trompete) e Robson Batata (cuíca).





Além de cantor e compositor, ele é violonista e cavaquinista. Fez parte dos grupos Chapéu do Sol e Previsão do Tempo, apresentou-se em vários festivais de música.





Em 2021, Mundin foi finalista do Prêmio de Música Minas e ficou em quarto lugar no Festival Nacional da Canção (Fenac).





(foto: Reprodução)



"INTERSTÍCIO”

• Disco de Mundin Rocha

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais