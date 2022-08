Curiosidades da Pré-História estarão em museu temporário em Pedro Leopoldo

Fóssil do tigre-dente-de-sabre será uma das atrações do museu temporário (foto: Divulgação/ Circuito das Grutas) O Carste Lagoa Santa – berço da paleontologia, da arqueologia e da espeleologia brasileira –, com estudos iniciados por Peter Lund, terá suas curiosidades e mistérios disponíveis em um museu temporário montado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro na praça da Estação Ferroviária de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A coleção disponível terá réplicas de fósseis, ferramentas e utensílios utilizados no período paleolítico, exposições de pinturas de animais da mega fauna e fósseis originais encontradas em Pedro Leopoldo.

O museu faz parte do 1° Workshop Paleontologia, que traz, pela primeira vez na cidade, a união do acervo do Museu de Ciências Naturais da PUC/MG e do Museu de História Natural da UFMG, contando com o apoio das duas instituições e do paleontólogo e professor Cástor Cartelle, explica a secretária de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo de Pedro Leopoldo, Patrícia Perdigão.

“Em um mesmo espaço, os visitantes poderão ver a exposição de peças fósseis originais encontradas em Pedro Leopoldo como do gliptodonte, mastodonte, preguiça-gigante catonix, urso, emprestados pela UFMG e Réplicas de Fósseis cedidos pelo Museu de Ciências Naturais da PUC”, conta.

A secretária afirma que levar o passado histórico para crianças e adolescentes reforça o valor científico das pesquisas de paleontologia, arqueologia e espeleologia e estreita a relação dos moradores com a cidade.

“A cidade possui achados valiosos mundialmente, como a Luzia, o primeiro fóssil das Américas. Na exposição vamos ter Tigre Dentes de Sabre, que atrai pesquisadores do mundo e a réplica da preguiça, que foi o primeiro fóssil que Lund encontrou e fez com que ele mudasse a chave de estudos da botânica para paleontologia”, diz.

Lançamento do livro

Durante a programação, haverá o lançamento do livro “Tesouros de Pedro Leopoldo” do paleontólogo e professor Cástor Cartelle. O livro é baseado nos estudos feitos na cidade de Pedro Leopoldo há mais de 20 anos por Cartelle e nos manuscritos e diários do naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund.