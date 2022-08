O Grilo e Dingo Bells prometem novidades hoje, n'Autêntica

Prepare-se para a rodada dupla de indie rock n’A Autêntica, nesta sexta-feira (19/8). As bandas Dingo Bells e O Grilo, integrantes do selo paulista Rockambole, vão mostrar inéditas e a prévia de seus próximos lançamentos.

Após o período marcado pelas dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19, os grupos apostam no futuro – promissor, de acordo com os jovens músicos.

Dingo Bells promete show dançante e animado. “Estamos muito felizes em poder voltar a BH, matar a saudade da galera e tocar a música ‘Para pra pensar’, gravada na cidade”, diz o baterista e vocalista Rodrigo Fischmann.



Além de Fischmann, a banda conta com Felipe Kautz (baixo), Diogo Brochmann (guitarra) e Fabrício Gambogi (guitarra). Formada em Porto Alegre (RS) há mais de uma década, ela apresenta a mistura de folk e música gaúcha com MPB, pop e – é claro – indie rock.



“Os últimos shows que fizemos tiraram toda a carga pesada que vinha nos assombrando. É ótimo estar tocando novamente e muito legal ver o público cantando com vontade, emocionado. Foram shows muito emotivos, que me trouxeram muita esperança”, revela Fischmann.



Com dois álbuns lançados, “Maravilhas da vida moderna” (2015) e “Todo mundo vai mudar” (2018), a banda atualmente se prepara para divulgar o terceiro.

“Estamos alçando o voo do próximo disco. A ideia é que ele seja lançado por volta de novembro. Faz tempo que não lançamos nenhum material e os últimos períodos foram muito difíceis”, comenta o baixista Felipe Kautz.



“Parabólicas”, canção inédita que a Dingo Bells trará para a Autêntica, fará parte do próximo disco do grupo.

Esta é a primeira vez dos meninos d’O Grilo na capital mineira como grupo. Formada em 2019 em São Paulo, por Felipe Martins (guitarra), Gabriel Cavallari (baixo), Lucas Teixeira (batera) e Pedro Martins (vocal), a banda transita entre gêneros musicais brasileiros e busca influências fora do rock and roll.



Seu primeiro álbum completo, “Você não sabe de nada” (2021), lançado no auge da pandemia, tem 13 faixas, bebe de fontes como samba e forró e foi transformado no livro homônimo.

“Estamos com shows bem ensaiados. Temos uma rotina forte de ensaios, amadurecemos muito. Só agora aprendemos de verdade a nos portar no palco”, reconhece o guitarrista Felipe Martins. De acordo com ele, o intenso ritmo de shows antes da crise sanitária impossibilitou o grupo de aprimorar suas performances ao vivo.