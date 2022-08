Horóscopo do dia (18/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão do prazer

O trígono entre Vênus em Leão e Júpiter em Áries nos traz grandes impulsos para expandir as relações, buscar prazer, posses materiais e troca. Ambos em signos de fogo, nos trazem grande impetuosidade e iniciativa. Facilidade em ter iniciativa no amor, buscar relações sócias e criativas. Busca por alegria partilhada, romance, aventura e vivência do lado lúdico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe aumentando muitíssimo o ímpeto, iniciativa e fé em si mesmo. Hoje faz aspecto a Vênus na sua casa da criatividade, lhe favorecendo a expressão criativa única, o lado belo, vaidoso, espontâneo e romântico. Facilidade em expressar a si mesmo e estar na troca com os demais. Expressão rica, espontânea e única.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter. Você está numa fase de valorização do lar, família, emoções e/ou vida pessoal e esta energia ganha intensidade hoje. A conexão com sua força espiritual, emocional, psíquica e sutil lhe traz energia renovada para redecorar seu espaço, delimitar seu espaço, viver o prazer da intimidade e valorizar suas raízes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande expansividade social e intelectual. Estará buscando objetivos em comum, alegria e novos horizontes junto a amigos, grupos, causas e ideais. Há um prazer em partilhar suas ideias únicas e socializar. Estará num tom de fala mais amoroso, sedutor, acolhedor e aberto ao contato humano, Facilidade também nos estudos e pesquisas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande energia expansiva ligada ao mundo material, finanças e carreira. Estará valorizando muito mais a si mesmo e o seu valor como profissional. Boas oportunidades de crescimento neste sentido. Ponha fé no que faz, pois isto facilita a melhoria de seus ganhos agora. Ouse expressar mais suas ideias e projetos profissionais, sempre enraizado no seu merecimento e capacidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito o charme, sociabilidade, sedução, empatia e valor próprio. Hoje ela faz um aspecto facilitado com Júpiter, lhe aumentado muito tais características. Está colocando mais fé em si mesmo e na sua capacidade de se valorizar. Estará vibrando amor e deve distribuí-lo generosamente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há agora uma forte necessidade de se resignificar as relações e trocas. Busque entender onde deixou de ser você mesmo em prol dos outros, buscando mais confiança emocional para se lidar com os outros. A transformação emocional aqui está muito facilitada. Também necessidade de se viver mais a troca afetiva e/ou sexual com qualidade e significado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter. Isto lhe facilita muito a sociabilidade e contato humano. Você está mais ligado ao contato social, grupos e amizades, tudo isso lhe motiva mais doçura, abertura, diversão e alegria. Expansões em conjunto facilitadas. O amor romântico aqui ganha um forte tom de aventura, expansão e liberdade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há um forte senso de expansão ligado ao trabalho e mundo material para você. Seus intensos esforços no campo da rotina, serviço e trabalho ganham notoriedade aos olhos do público ou figuras de autoridade. Seu senso de valor como profissional está aumentado e facilitado. Busque projetar o que tem de melhor a oferecer para o mundo e colha os frutos disso.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, está em aspecto facilitado com Vênus. Seu amor pela vida, expansão, novos rumos e fé ganham grande força. Estará numa comunhão alegre com a vida e colocando mais fé em si mesmo e seu poder criativo e pessoal. Amor livre e expansivo. A expressão de sua fé e visões de mundo ganha personificação em seus atos, atitudes e expressão pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande expansão emocional, afetiva e partilhada. A necessidade de partilha afetiva e/ou sexual ganha impulso, alegria e um senso de aventura. Sua generosidade para partilhar também está alta. Está mais conectado com suas próprias necessidades emocionais, o que lhe leva a estar mais empático e aberto aos outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está agora mais aberto a se socializar e viver o amor e amizade. Busque ter conversas honestas com o parceiro e seja real na vida social. Há boas possibilidades de reajustar os pontos em comum e ter abertura junto do outro. Também excelente momento para partilhar informações e estudar junto de outras pessoas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, está em aspecto facilitado com Vênus. Há uma facilitada expansão material ocorrendo para você. Você está trabalhando em se valorizar mais e acreditar mais nos seus talentos e isso se traduz agora em bons contatos no trabalho e possibilidades de remuneração e serviços. Busque realizar seu ofício com amor, alegria e criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com