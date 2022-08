Ludmilla esgota ingressos do 'Numanice' em BH

Ludmilla comemora 'sold out' no Numanice em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A cantora Ludmilla estará em Belo Horizonte, neste domingo (14/8), para apresentar seu show de pagode, o “Numanice”. Ela comemorou nas redes sociais a alta demanda para o evento, que será realizado a partir das 17h no Mirante Beagá. Além disso, ela ainda fez um pedido especial para o público que não conseguiu ingresso.









Com o sucesso, ela continuou os investimentos no gênero musical e logo surgiu também uma grande demanda para os shows. A cantora, então, anunciou as apresentações do projeto que já foram realizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. BH é a 4ª capital a receber a edição do evento e mais uma para entrar na história: ingressos esgotados (em todos os shows).





Ludmilla comemorou nas redes sociais mais um evento lotado. “Passando para agradecer em BH, que deu ‘sold out’ um dia antes do evento”, disse. Ela ainda fez um pedido especial para quem não conseguiu ingresso: “Também queria pedir para a galera que não conseguiu comprar o ingresso para não ir lá na porta porque realmente não tem mais, acabou.”





“Eu fico muito feliz pelo carinho que vocês têm pelo Numanice. Quero dizer que vai ser muito f*da! Vai ter surpresa, a gente vai se divertir”, garantiu a cantora.





No Twitter, ela também comemorou: “Aiiii to tão animada pro numanice de hoje”. E reforçou que quem for poderá contar com surpresas durante o show.





Aiiii to tão animada pro numanice de hoje %uD83D%uDD25%uD83D%uDD25%uD83D%uDD25 %u2014 LUDMILLA (@Ludmilla) August 14, 2022







Numanice em BH

O evento será realizado no Mirante Beagá, no Olhos D'Água, a partir das 17h. Além de Ludmilla, que entra às 20h e fará cerca de 4 horas de show, a apresentação contará com DJ Kingdom, Tamy e Cereja.





Endereço: Rua Gabriela de Melo, 565 – Olhos D’água

Horário: 17h

Ingressos esgotados