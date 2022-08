Horóscopo do dia (12/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo emoções

A conjunção da Lua com Saturno nos pede amadurecimento emocional, além de um tom racional e objetivo por estarem no signo de Aquário. A fase Cheia traz intensidade, todavia precisamos lapidar as emoções para canalizá-las em algo útil e proveitoso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções devem ser trabalhadas, em especial no que se refere às energias coletivas. Saiba ter um olhar mais maduro, contido e racional neste setor, mas sem perder a sensibilidade. Saiba encontrar um equilíbrio entre acolher e colocar limites nas relações com amizades, grupos e vibrações da coletividade. Este é um momento para se ter uma análise mais fria antes de se comprometer com ideais ou causas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você passa nestes dias por uma necessidade de amadurecer as emoções e buscar mais sua autoridade, dar conta mais por si mesmo e ser uma base forte para si mesmo e, por consequência, para os outros. Questões de trabalho pedem um olhar profissional e de uso mais objetivo das emoções neste sentido. Sensibilidade amadurecida aplicada ao mundo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma necessidade de lapidar suas emoções quanto a crenças, religião, política e também seus impulsos. Mesmo sentindo grande ímpeto, busque sua natural capacidade de analisar e ponderar. Amadureça seu ponto de vista e isto lhe auxiliará a ser mais você mesmo, mas livre e autêntico, mas com um tom leve, racional e cabeça aberta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções estão profundas e intensas pela posição da Lua, sua regente. Todavia, será preciso saber se refrear quando preciso, analisar, digerir, racionalizar e ponderar. Você passa por um movimento de reciclagem emocional e deve assumir este compromisso. Se preciso, busque mais introspecção para processar estas energias e se liberte.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Emoções são mobilizadas hoje, em especial as que se referem às parcerias, ao outro. Haverá intensidade emocional, mas que deve ser amadurecida, lapidada e analisada. Busque destrinchar as emoções em conjunto com racionalidade, maturidade e evite reatividade. Este momento lhe pede equilíbrio e capacidade de se colocar no lugar do outro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções passam hoje pela necessidade de senso crítico, pragmatismo, amadurecimento e racionalidade. Questões relacionadas a trabalho, tarefas rotineiras, saúde e vida material estão em alta, mas precisam de canalização prática e realista. Busque se dedicar às tarefas com responsabilidade como forma de transformação e lapidação das emoções.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão autocentradas e intensas em relação à percepção de si mesmo e daquilo que está à sua volta. Todavia, é chamado a amadurecer estas emoções e assumir verdadeira responsabilidade sobre si mesmo, suas escolhas e posicionamentos na vida. Romances e amores pedem um misto de acolhimento e limites. Expresse sua irreverência com maturidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão intensas, mas é preciso que você saiba se dar limites e mesmo se frear quando necessário. Questões emocionais, familiares e pessoais podem lhe desafiar. Mas lembre-se que é sua responsabilidade lidar com isto. Agora é preciso que se acolha e se enxergue para além de suas questões emocionais com mais frieza e objetividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente é muito sensibilizada pelas emoções, mas será preciso não se entregar ao destempero. Busque verbalizar o que sente com calma, frieza e objetividade. O mesmo é válido para o seu entorno e relações próximas. Busque objetividade, mobilidade e enxergar os dois lados das questões. Amadurecimento e lapidação de ideias velhas e desgastadas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções são mobilizadas, em especial na área financeira e material. O processo aqui exige sua natural disciplina vinda do seu regente, Saturno, aliada à sua sensibilidade através da Lua. Assuma a responsabilidade por se nutrir, cuidar e se valorizar na medida certa. Enxergue as questões materiais e financeiras de maneira mais objetiva e sem reatividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz florescimento emocional e subjetivo. Todavia, deve também buscar maturação, comedimento e frieza pela presença de Saturno aqui. Saiba dosar sua expressão emocional com sua natural capacidade para análise fria e desapegada. Busque entender suas emoções com objetividade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia lhe mobiliza emoções profundas, subjetivas e mesmo subconscientes. Todavia, você deve encará-las com racionalidade, amadurecimento e comedimento. Tenha o compromisso de entender quais os mecanismos psicológicos se processam, saindo do lugar de vítima e se colocando como transmutador de suas questões internas com calma e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com