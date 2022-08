João Cavalcanti lança o single 'Sonho meu' e homenageia Dona Ivone Lara

João Cavalcanti diz que "Sonho meu" dá esperança ao Brasil (foto: Leo Aversa/Divulgação)



Conhecida como Grande Dama do Samba, Dona Ivone Lara (1922-2018) ganha homenagem do cantor e compositor carioca João Cavalcanti, que lança o single “Sonho meu”, composição dela e Délcio Carvalho, depois de mandar para as plataformas outra parceria da dupla: “Nasci pra sonhar e cantar”.









“Escolhi as duas canções para anunciar o meu tributo a Ivone Lara, pois elas costuram um caminho que é o meu caminho anímico e de esperança”, explica João Cavalcanti.





“Délcio já está pensando no futuro”, garante o cantor, ao comentar o verso da canção lançada na década de 1970. “Ele diz: ‘Sinto o canto da noite na boca do vento/ Trazer a dança das flores no meu pensamento’. Está apontando para um futuro possível, viável e que a gente, inclusive, já enxergou muito claramente”, diz o artista, filho do compositor Lenine e ex-integrante do grupo carioca Casuarina.





Cavalcanti considera as duas canções “os sambas mais incríveis que Dona Ivone fez”. Para ele, “Sonho meu” extrapola o universo do samba, citando as gravações antológicas de Gal Costa e Maria Bethânia, estrelas da MPB.





“Ivone Lara paira sobre as eras com sua habilidade única de construir discursos melódicos. Ela tinha o raro dom de trafegar entre a erudição e a linguagem da rua, entre a sofisticação e a simplicidade”, comenta ele.





Além de Cavalcanti (voz, direção artística e produção musical), participam do single Marcelo Caldi (arranjo, sanfona e direção musical), Adriana Holtz (violoncelo), Claudia Elizeu (piano) e Wanessa Dourado (violino).





(foto: Som Livre/reprodução )



“SONHO MEU”

• Single de João Cavalcanti

• Música de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho

• Som Livre/MP.B Discos

• Disponível nas plataformas digitais