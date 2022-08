Congado é retratado como cultura e fé em livro de fotos

Livro da fotógrafa Vera Godoi mistura alegria e ternura do congadeiros (foto: VERA GODOI/DIVULGAÇÃO)

A fé e a cultura que resultam em belas imagens. É isso que o livro “Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário do Bairro Alto dos Pinheiros” (Páginas Editora), da fotógrafa Vera Godoi, traz em suas páginas e nas quais o Congado é retratado como expressão de um povo, em cores e movimentos. A obra, que conta com fotos de 2013 a 2021, será lançada nesta sexta-feira (5/8), às 19h, no Mercado Cultural 145 (Rua Frei Consolação Veloso, 145 – Alto dos Pinheiros). Quando ouviu os sons dos tambores pela primeira vez, Vera tinha 6 anos e deles nunca se esqueceu. “A cada ano tirava até mil fotos, capturando imagens das comemorações, rituais, cantigas visitas às casas de congadeiros e admiradores”, conta a fotógrafa. A fé e a cultura que resultam em belas imagens. É isso que o livro “Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário do Bairro Alto dos Pinheiros” (Páginas Editora), da fotógrafa Vera Godoi, traz em suas páginas e nas quais o Congado é retratado como expressão de um povo, em cores e movimentos. A obra, que conta com fotos de 2013 a 2021, será lançada nesta sexta-feira (5/8), às 19h, no Mercado Cultural 145 (Rua Frei Consolação Veloso, 145 – Alto dos Pinheiros). Quando ouviu os sons dos tambores pela primeira vez, Vera tinha 6 anos e deles nunca se esqueceu. “A cada ano tirava até mil fotos, capturando imagens das comemorações, rituais, cantigas visitas às casas de congadeiros e admiradores”, conta a fotógrafa.





Vera destaca ainda a presença das crianças no cortejo do Congado, dando alegria e ternura às festas da Guarda de Moçambique. A professora Leda Maria Martins assina o prefácio, e atesta o valor da publicação. “Os Reinados, também conhecidos como Congados, são uma das manifestações culturais mais ricas e expressivas dos saberes banto do nosso país”, diz ela. O livro traz frases de membros da Guarda, como a de Elizangela Santana: “A bandeira levantada significa a ligação da terra com o céu e proteção de Nossa Senhora e de todo o povo que virá atrás dela”. “Quando dois Rosários se encontram, une-se o céu e a terra, um só povo, um só coração, soa tambor, canta tambores”, diz o Capitão Geraldinho.