Teólogo Leonardo Boff lança dois livros com palestra no Tribunal de Contas

Teólogo Leonardo Boff faz palestra no TCE na próxima semana (foto: Infinito Fotografia/Divulgação)

O escritor e teólogo Leonardo Boff fará em 5 de agosto, às 10h, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), a palestra “Amor: energia transformadora”. No encontro ele também irá lançar seus mais recentes livros: “O pescador ambicioso e o peixe encantado: a busca da justa medida” e “Habitar a Terra: qual o caminho para a fraternidade universal?” (2022), ambos publicados neste ano pela Editora Vozes.

Em “O pescador ambicioso e o peixe encantado”, Boff apresenta, em textos curtos (contos e relatos), uma metáfora da crise da cultura contemporânea mundial. Aborda, sobretudo, a falta da justa medida nas diversas dimensões da vida: relações pessoais, sociedade, economia e relação do homem com a natureza; situação que gera a arrogância e leva à discriminação dos diferentes, ao uso da violência e da guerra.

LEIA MAIS 04:00 - 01/10/2019 Leonardo Boff vem a BH falar sobre a Amazônia “Tudo tem seu limite. Vai chegar um tempo em que iremos ao encontro de um grande sofrimento. Esse tempo está relativamente próximo. O sofrimento é uma grande escola, pois nos obriga a mudar. Quando nos dermos conta de que poderemos desaparecer como espécie humana, aí teremos que aprender a nos contentar com o suficiente e o decente para todos”, afirma o autor.

Já em “Habitar a Terra” o teólogo discute a urgência do amor social e da fraternidade universal, em substituição à luta desenfreada pelo poder e a dominação. Propõe a criação de um laço de afeto e cuidado entre todos os seres do “mundo natural” e do “mundo humano”.

LEONARDO BOFF

Palestra e lançamento de livros. Na sexta (5/8), às 10h, no Auditório Vivaldi Moreira do TCE-MG, Avenida Raja Gabaglia, 1.305, Luxemburgo. Entrada franca.