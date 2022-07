ELAS Festival retorna em formato presencial e com atrações gratuitas

Show do duo Clara x Sofia está entre as atrações do evento na Funarte (foto: Victoria FontES/divulgação)





Com o tema “O corpo como revolução”, o ELAS Festival realiza sua terceira edição com atrações presenciais e híbridas, além de uma novidade na programação: apresentações teatrais que dialogam com a temática do evento. Neste sábado (23/7), das 14h às 22h, o público confere na Funarte (Rua Januária, 68 – Centro), com entrada gratuita, shows com Clara x Sofia (16h), Azzula (18h) e Sagrada Profana (20h), Duelo de Vogue (14h30), além de mostra de fotografia, três peças teatrais adultas e uma infantil. O evento conta ainda com a roda de conversa “Papo com ELAS” e cursos e oficinas on-line e presenciais com o Sebrae Delas, a partir de segunda-feira (25/7). No dia 30 de julho, a partir das 14h, o festival inaugura a Galeria Delas, com a sua primeira Mostra de Artes Visuais, na Casa Botanicar.