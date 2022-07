Que tal maratonar com quem compartilhamos risadas e desabafos?

'Jovens, loucos e mais rebeldes', comédia que se passa nos anos 1980, está na programação especial (foto: Watch Brasil/DIVULGAÇÃO)

Neste 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo. E a Watch Brasil preparou programação especial para aproveitar a data. São filmes de diferentes estilos para curtir com aquele amigo ou amiga, com que sempre compartilhamos risadas, desabafos e fofocas. O argentino Enrique Ernesto Febbraro, criador desta data, foi inspirado pela chegada do homem à Lua, que ocorreu nesse mesmo dia, em 1969. Ele dizia que era um dia importante, no qual o ser humano poderia fazer amigos fora do planeta. A seguir confira as dicas: