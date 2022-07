Vander Lee recebe homenagem em show feito por irmão

Cantor e compositor volta ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec (foto: Sal Dias e Carina Sandré/DIVULGAÇÃO)





Em homenagem ao seu irmão, o cantor e compositor mineiro Vander Lee, falecido em 2016, Marcos Catarina está de volta ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro), onde lança também o clipe da sua nova música, “Saudade em tempos de cólera”, que é um componente a mais ao show nostálgico. As canções compostas por Vander Lee, entre elas “Onde Deus possa me ouvir”, “Esperando aviões” e “Românticos”, ganham releituras de Catarina, que estará acompanhado dos músicos Zequinha Coelho, Tony Moreira e Wesley Santana.