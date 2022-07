Dia Mundial do Rock traz programação especial na TV e no streaming. Confira

Banda Queen está em um dos episódios da série 'Álbuns clássicos', no Curtaon! (foto: Curtaon!/DIVULGAÇÃO)

Neste 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock! Para celebrar o gênero musical revolucionário, o Curtaon! – Clube de Documentários reúne atrações que relembram a trajetória de grandes artistas e bandas ou resgatam shows marcantes do rock ‘n’ roll nacional e internacional. A seleção “Especial: Dia Mundial do Rock” já está na plataforma de streaming, disponível no Now ou em curtaon.com.br. Entre filmes e episódios de séries, são 18 títulos reunidos para celebrar o rock mundial. A série “Clássicos do rock” resgata, em quatro episódios, shows memoráveis de Chuck Berry, U2, Joan Baez e Genesis. Já “Álbuns clássicos”, também com quatro episódios, apresenta obras de Lou Reed, Queen, The Doors e The Who, reunindo depoimentos e música.

'Barão Vermelho, por que a gente é assim?' conta a trajetória dessa banda precursora do movimento Brock (foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

O Dia Mundial do rock foi escolhido em homenagem ao “Live aid”, megaevento que ocorreu neste mesmo dia, em 1985, e contou com shows de Queen, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2 e Kiss, entre outros. Para celebrar a data, o Disney+ e Star selecionaram diversas produções para maratonar nesta quarta-feira, com destaque para “Tina: A verdadeira história de Tina Turner” (1993); “Pam & Tommy” (2022), baseado na história real por trás da primeira sex tape que viralizou, protagonizada pela atriz Pamela Anderson (Lily James) e pelo cantor Tommy Lee (Sebastian Stan), integrante da banda de Hard Rock Mötley Crüe; “The Beatles: Get back” (2021); “Bohemian rhapsody” (2018),que apresenta a trajetória de Freddie Mercury ; “McCartney 3,2,1” (2021); “Rocketman” (2019), sobre Elton John.





'Take my breath away', da Berlin, embalou 'Top Gun - Asas indomáveis' (foto: Paramount/Divulgacao)



No Telecine, cinema e música caminham juntos. E o canal listou produções em que o rock marca presença, seja na trilha, nos personagens ou com referências na trama. Além da exibição linear, a maratona também pode começar a qualquer momento no Telecine, dentro do Globoplay. Quem escuta “Eye of the tiger”, do Survivor, e não se lembra de Rocky Balboa, personagem icônico de Sylvester Stallone? A música é símbolo da franquia desde “Rocky 3: O desafio supremo”. E tem mais clássicos oitentistas. É só escutar “Take my breath away”, da Berlin, em “Top Gun – Asas indomáveis”, que, inclusive, ganhou Oscar de melhor canção original. Outras dicas: a trilogia “De volta para o futuro”; “Caçadores de emoção”; “Cidade dos anjos” e até o Capitão Nascimento, de Wagner Moura, também participa da seleção especial com “Tropa de elite 2 – O inimigo agora é outro”, que remete ao som pesado feito pelo Tihuana.