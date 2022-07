Cartunista mineiro ganha o primeiro lugar no Festival de cartum da Bélgica

Papai Noel Doente chamou a atenção da equipe de jurados,que viu no humor ácido um alerta ambiental (foto: Divulgação/ Evandro Alves)

A maneira ácida e bem humorada retratada em um cartum que mostra um Papai Noel que entra por engano em uma chaminé de uma usina nuclear, chamou a atenção dos jurados da 61ª edição do concurso de desenhos animados mais antigo do mundo. O International Cartoon Festival de Knokke Heist, realizado na Bélgica, deu o prêmio de primeiro lugar ao mineiro, de Itabira, Evandro Alves.

Evandro Alves conta que já participou de outras edições do Festival Internacional de Desenho Animado da Bélgica e que para essa edição foram enviados cinco cartuns que fizeram parte do 2.455 desenhos animados feitos por 491 cartunistas de 95 países.

“É uma sensação maravilhosa porque é o primeiro prêmio internacional que recebo fora do país. Já venci outros célebres e importantes concursos internacionais em solo brasileiro como é o caso de Piracicaba, do Festival Internacional de Humor e Quadrinhos de Pernambuco e o Salão Carioca de Humor, mas esta foi a primeira vez que ganhei um salão internacional sediado no exterior”.

Raízes

O cartunista que nasceu na cidade do Quadrilátero Ferrifero, Itabita, conta que a "veia drumondiana" do sentimento do mundo são levadas para sua obra visual que retrata questões sócio ambientais de forma poética, mas foi na cidade de Lagoa Santa onde vive desde a primeira infância que ele tomou gosto pela arte.

“Desenho desde pequeno e quando fui ficando mais velho comecei a me interessar pelas charges e cartuns. Nessa jornada tive como inspiração Son Salvador, Laerte, Glauco, Angeli, Adão, Aragonés, Henfil, Fernando Gonzales, Quinho, Lute, Lélis,”.

Aos 46 anos, o cartunista mineiro com graduação e mestrado em geografia conta que estudou a vida toda em instituições públicas e reforça que assim como a arte, a educação abre janelas para a compreensão do mundo.

Entrega do prêmio

A entrega do prêmio foi neste sábado (9/7) (foto: Divulgação/ Evandro Alves)

A cerimônia de entrega do prêmio Chapéu de Ouro realizada neste sábado, (9/7) é o carro abre alas do Festival de Cartum da Bélgica que vai até o dia 28 de agosto com uma extensa programação para todas as idades. Os dez desenhos animados selecionados por um júri profissional de seis membros foram anunciados e três deles receberam uma premiação em dinheiro.

Com o nome “Papai Noel Doente”, Evandro Alves leva para casa o prêmio de cinco mil euros. O cartunista conta que ao ser entrevistado pelo apresentador do Festival, a pergunta feita foi sobre como está a liberdade de imprensa em um país sob o governo Bolsonaro.

“Eles se mostraram bastante apreensivos com a situação atual do Brasil, o prêmio é importante porque apesar de tudo, a arte no Brasil é reconhecida”.

Além do mineiro, outros dois brasileiros - Rodrigo Mineu e Alberto Teixeira - tivram obras selecionadas para a edição do Cartoon Festival .