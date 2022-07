Cidade Junina promete um mês cheio de shows imperdíveis

(foto: BS Fotografias)



A maior roda-gigante itinerante do país segue dando o que falar neste mês de julho, em Belo Horizonte. Com estrutura cenográfica, brincadeiras, quitutes e atrações típicas dos festejos desta época, a Cidade Junina continua funcionando neste mês de julho, com uma programação musical que garante atender diversos gostos.





Os Paralamas do Sucesso, Geraldo Azevedo & Chico César e Beatles para Crianças são algumas das atrações já confirmadas para o evento. Da pescaria a roda gigante, da quadrilha a grandes espetáculos, o evento traz espaço pra família toda no Mirante Beagá durante este mês.





O evento oferece uma grande variedade de comidas típicas para se deliciar neste frio, além de diversos jogos e brinquedos juninos. A Cidade Junina conta também com cantinhos instagramáveis, como a igreja, a delegacia e a barraca do beijo. Apresentações de quadrilha também não vão faltar nesta festança.





Programação





A Cidade Junina preparou um mês de muita festa e música boa. Para agradar os diferentes gostos musicais do público, o evento conta com shows de sertanejo, rock, forró e música popular brasileira.





Dia Mundial do Rock





No Dia Mundial do Rock, 9 de julho, a Cidade Junina vai variar um pouco o forró e o sertanejo com a Orquestra Mineira de Rock e a banda Black Circle. Ainda em clima de rock, no sábado seguinte, Os Paralamas do Sucesso desembarcam na capital mineira com o espetáculo "Paralamas Clássicos", que celebra os quase 40 anos da banda, uma das mais importantes do rock brasileiro.





Música Popular Brasileira





Para agradar todos os gostos, o evento vai receber Geraldo Azevedo & Chico César no palco do Mirante Beagá, no dia 23 de julho. Na turnê "Violivoz", dois dos maiores cantautores da Música Popular Brasileira revisitam suas obras com grandes sucessos autorais, clássicos da dupla e algumas surpresas.





Forró e rock





No último sábado do mês, dia 30, é a vez de unir forró com rock, formando o inusitado "forróck" no espetáculo Arraial Beatles Para Crianças. Sucesso em todo o Brasil, o projeto vem com a mesma farra e a empolgação dos shows, agora com as canções do quarteto de Liverpool em ritmos juninos, como xote, baião, maracatu, ciranda e muito mais.





(foto: BS Fotografias)





Sextas-feiras e domingos





A Cidade Junina não funciona apenas aos sábados, as sextas-feiras e os domingos também vão contar com programações imperdíveis. Nas sextas-feiras a maior roda gigante do Brasil é liberada para os visitantes. Tem também a Parada Junina para acender a fogueira, shows de quadrilha, parada fotográfica com personagens. E, para animar ainda mais a festa, tem ainda atrações musicais e DJs.





Aos domingos, o funcionamento é das 12h às 19h e conta com apresentação do Mágico, parada com personagens da Vila, Cordel, Parada Junina para acender a fogueira e apresentação de quadrilha.





