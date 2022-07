'Carrollsday' será aberto hoje na Biblioteca Pública Estadual de Minas

Alice, a famosa personagem de Lewis Carroll, estreou nas livrarias no século 19 (foto: Adriana Peliano/reprodução)

04:00 - 01/06/2021 A surrealista Alice e seu País das Maravilhas invadem este mundo pandêmico Xadrez, Alicescópio e Alicinagens Será aberta nesta segunda-feira (4/7), às 17h, a nona edição do “Carrollsday – Alices através do espelho”, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade. O evento reúne livros, instalações e ilustrações de artistas de várias partes do mundo para comemorar os 150 anos do clássico “Através do espelho e o que Alice encontrou lá”, escrito pelo romancista britânico Lewis Carroll.As artistas visuais e designers Bia Mom e Adriana Peliano, organizadoras do projeto, informam que é a primeira vez que o “Carrollsday” ocupa uma biblioteca. Outra novidade: a mostra não vai durar apenas um dia, como ocorria antes, e poderá ser conferida até 29 de julho.

O público vai conhecer o Alicescópio de Alicinagens, além de dois tabuleiros de xadrez reunindo imagens de 42 ilustradores de várias nacionalidades, criação de Adriana Peliano. Ilustrações mostram a personagem Alice atravessando o famoso espelho, destacando a multiplicidade de olhares despertada pela obra de Lewis Carroll. Peliano exibe também 24 edições especiais do livro que pertencem à sua coleção.





A mostra traz o desenho original do ucraniano Oleg Lipchenko para a edição ilustrada de “Through the looking-glass and what Alice fund there” (2020), do Studio Treasure, do Canadá. A ilustração foi adquirida em um leilão de obras com o objetivo de ajudar a Ucrânia, em guerra com a Rússia. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Informações: https://www.instagram.com/carrollsday/.