Menescal se junta a Maíra Rodrigues e Marcus Teixeira em disco alto-astral

Roberto Menescal, Maíra Rodrigues e Marcus Teixeira mandaram o disco 'Juntos' para as plataformas digitais (foto: Luiza Baraúna/divulgação)

O álbum “Juntos: Maíra, Marcus e Menescal” celebra o encontro harmônico de vozes, gerações, ritmos e atmosferas, afirma a cantora e compositora paulista Maíra Rodrigues, que tem como parceiros de jornada o guitarrista e violonista Marcus Teixeira e o cantor, compositor e violonista Roberto Menescal. O álbum “Juntos: Maíra, Marcus e Menescal” celebra o encontro harmônico de vozes, gerações, ritmos e atmosferas, afirma a cantora e compositora paulista Maíra Rodrigues, que tem como parceiros de jornada o guitarrista e violonista Marcus Teixeira e o cantor, compositor e violonista Roberto Menescal.





Com letras solares que remetem à pandemia, o repertório traz bossa-nova, jazz, blues, samba-canção, valsa e também ijexá.





Maíra conheceu Menescal em 2019, no Rio de Janeiro, apresentada por uma prima jornalista. “Disse a ele que queria gravar um disco e estava buscando como e com quem seria esse álbum”, conta. “Perguntei: será que você poderia me ajudar a produzir um trabalho? E ele respondeu: 'Claro! Pensa no que você quer gravar, pensa em um repertório e aí a gente vai conversando’.”

Outro rumo na carreira de Maíra

Cantora na noite paulista por 16 anos, ela decidiu adotar novos rumos artísticos. “Na época da conversa com Menescal, tinha parado de cantar em bares e estava tentando amadurecer o meu trabalho.” Carioca radicado em São Paulo, Teixeira é velho conhecido de Menescal e marido de Maíra.





O pioneiro da bossa-nova sugeriu a ela gravar “Jardim secreto”, parceria dele com Verônica Sabino. Propôs que Marcus Teixeira fizesse o arranjo – e assim ocorreu.





“Gravamos, mas nem chegou a ir para as plataformas digitais. Ficou muito legal, Menescal gostou bastante”, diz Maíra. A partir dali, os três passaram a trabalhar juntos.





Quando foram gravar a terceira faixa, ela viu editais da prefeitura paulistana de apoio a artistas. Inscreveu o projeto, que foi aprovado e conta com o suporte do Programa de Ação Cultural (Proac) e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.





O disco traz sete canções inéditas compostas por Maíra Rodrigues, Roberto Menescal, Marcus Teixeira, Fátima Guedes, Verônica Sabino e Carol Naine.





Em 2021, o trio Maíra, Menescal e Teixeira trabalhou a distância por causa da COVID-19. “Todos gravaram em casa, só eu fui ao estúdio colocar a voz”, ela conta. O casal em São Paulo, Menescal no Rio de Janeiro.





Praticamente todas as faixas remetem à pandemia. “Principalmente trazendo a música como cura, como beleza, como ato de resistência. São canções alegres, solares. Esta é a essência do trabalho, até porque nossa essência é o Menescal, muito leve, positivo, generoso e pra cima”, afirma Maíra.





Menescal e o "solo deslumbrante" de Teixeira







Participaram do álbum Maíra Rodrigues (voz), Marcus Teixeira (direção musical, arranjos, voz, violão, guitarra e baixo), Roberto Menescal (voz, violão e guitarra), Felipe Silveira (piano), Osmário Marinho (bateria), Luiza Britto (vocais), Pedro Volta (bandolim), Pedro Dias (arranjo vocal), Fátima Guedes (voz) e Carol Naine (voz).





FAIXAS

“JUNTOS”

De Roberto Menescal, Marcus Teixeira e Fátima Guedes





“ODOCIÁ”

De Roberto Menescal, Marcus Teixeira e Maíra Rodrigues





“LEVE”

De Maíra Rodrigues





“TELA FRIA”

De Roberto Menescal, Marcus Teixeira e Carol Naine





“ASSIM COMO UM AMOR”

De Roberto Menescal e Ge Rodrigues





“TOCANDO FELIZ”

De Roberto Menescal e Marcus Teixeira





“JARDIM SECRETO”

De Roberto Menescal e Verônica Sabino

(foto: Luiza Baraúna/divulgação)

• Disco de Maíra Rodrigues, Marcus Teixeira e Roberto Menescal

• Sete faixas

• Disponível nas plataformas digitais

Menescal diz gostar muito de “Juntos”, canção feita por ele, Marcus e Fátima Guedes. “Tem outras que são mais instrumentais. Em ‘Juntos’, o Marcus fez um solo deslumbrante. Até disse para ele: é um absurdo o solo que você fez, fico até com vergonha de contar que toquei violão nessa música”, afirma o veterano.