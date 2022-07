Horóscopo do dia (29/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoção com liberdade

A quadratura do Sol em Câncer com Júpiter em Áries nos motiva a ter consciência de nossas emoções, vidas familiares e emoções no geral, mas com grande senso de liberdade, autenticidade e expansão. Cuidado com exageros na própria expressão ou senso de importância que dá a si mesmo. Olhar mais otimista e libertador, mesmo perante conflitos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Sol em Câncer tem lhe feito viver questões emocionais, pessoais e familiares intensamente. Todavia, hoje Júpiter, que está no seu signo (solar ou ascendente), lhe pede um senso de aventura e expansão para além dos limites familiares, emocionais e do conhecido. Busque respeitar e honrar o passado, mas sem se limitar ou prender, rumando ao futuro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está em um período de muita consciência de ideias e intelectual. Todavia, Júpiter lhe sonda e expande questões subconscientes e lhe pede que traga estes temas e conteúdos para o tempo presente, comunicação e raciocínio. Excelente período para terapias e processos de cura do campo psíquico. Busque estudar mais sobre espiritualidade ou temas profundos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há grande foco agora na vivência de seus valores pessoais, talentos, finanças e foco no que é seu. Todavia, as relações de amizade, grupos, novas ideias e vida social podem ser um grande catalisador para lhe auxiliar a melhorar sua vida material. Busque ter um olhar mais amplo, aberto e aventureiro, se abrindo para os ventos de novas possibilidades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo a partir de sua forte sensibilidade. Júpiter passa pelo seu setor profissional e lhe pede crescimento. Busque ir para além de seus limites pessoais, se abrindo para novas possibilidades, ideias e formas de agir, em especial no campo profissional e no uso da autoridade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto desafiador de Júpiter. No seu caso, esse desafio se faz no campo emocional, espiritual e sutil. Momento para buscar transcender questões emocionais e subconscientes com mais fé, otimismo e esperança. Se liberte de padrões de ciúme, posse, infantilidade ou quaisquer outros que possam lhe atrapalhar sua verdadeira expressão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz o desafio de transformar suas relações sociais, amizades, causas ou grupos. Suas emoções profundas e raivas são mobilizadas pelo posicionamento de Júpiter e lhe pedem que se relacione com os semelhantes com mais inteireza, senso de personalidade e propósito. Confie um pouco mais nos seus instintos para dar contribuições verdadeiras.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está num período de vivenciar seus potenciais no trabalho e carreira. A posição de Júpiter agora mostra que as relações podem servir como um “empurrão”, um estímulo para você crescer. Seja pela influência, auxílio ou conflito, as pessoas podem lhe motivar agora a assumir mais suas responsabilidades e a autoridade. Se permita expansões conjuntas, mas firme sob seu senso de autoridade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O aumento de sua carga de trabalho, tarefas rotineiras, atividade física ou serviços pode ser uma forte fonte para que você ache mais fé e senso de propósito na vida. Este é um período favorável para se dedicar ao mundo material, mas como uma ferramenta de evolução e depuração espiritual. Sua fé também auxiliará em expansões benéficas no campo material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador com o Sol. Este período lhe traz aprofundamento emocional com consciência e clareza. Mas hoje, em especial, terá muita fé em si mesmo e na sua capacidade de se regenerar e superar suas sombras e conflitos emocionais. Busque seu natural senso de otimismo e capacidade de enxergar o melhor das mais difíceis situações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição do Sol no signo oposto ao seu lhe leva a focar agora nos relacionamentos e parcerias. Todavia, Júpiter passa pelo seu setor emocional e subjetivo. Você está mais ligado às suas emoções e agora motivado a expressá-las mais nas relações. Esteja mais presente com os outros e se permita mais fé e vivência de suas verdadeiras emoções e sentimentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol neste período lhe traz grande consciência de seu trabalho, rotinas, saúde e corpo físico. Já a posição de Júpiter lhe expande a mente. O encontro destes dois lhe traz novidades e possibilidades de renovação e libertação no campo do funcionamento material. Se abra para novas possibilidades e ideias, se permitindo um olhar expansivo e renovado sobre a matéria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador com o Sol. Você é motivado neste período a brilhar, buscar sua expressão criativa e aventureira. A posição de Júpiter lhe aumenta o senso de valor próprio, lhe auxiliando a ter mais segurança em se expressar. Use de mais benevolência e fé em si mesmo e nos seus potenciais de criatividade e talentos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta