Letícia Coelho lança o curta experimental ''Brota'' no Sesiminas

Curta-metragem é a tradução do álbum musical para a linguagem do cinema (foto: Bruna Brunu/divulgação)

Abrir brechas e se reinventar. Esta é a provocação da multiartista mineira Letícia Coelho, que lança o curta-metragem experimental "Brota" como o segundo ato do disco homônimo que chegou a público em 2018.





De acordo com Letícia, trata-se de uma explosão de sentidos. Ela brinca que, muitas vezes, as trilhas sonoras são feitas para filmes, mas neste caso o filme foi feito para a trilha sonora.

Moiras gregas

O curta navega por vários períodos e locais da história para aportar no Brasil de 2022, numa viagem guiada pelas três Moiras da cultura grega.





“É quase o mesmo material, só que um é com imagens e o outro é um material de escuta”, explica Letícia Coelho. O disco será relançado nas plataformas digitais em 14 de julho.





A artista garante que mesmo depois de tantos anos, a mensagem é a mesma. Segundo ela, o relançamento é fruto da retomada de histórias que tiveram de ser pausadas ao longo da pandemia. Cita a xará, Letrux, que relançou um disco em vinil, e Luiza Brina, que relançou um álbum de 10 anos atrás.





Além do selo YB Music, “Brota” vai ganhar novos fonogramas. O projeto foi produzido por mulheres.





Letícia conta que quando decidiu criar seu álbum visual, não eram comuns trabalhos assim no Brasil. Lembra-se de projetos semelhantes de Baco Exu do Blues e Luiza Lian.





A diferença, segundo ela, é o ponto de partida. Enquanto a maioria dos álbuns visuais trabalha com o conceito de um clipe para cada música, “Brota” busca passar a mensagem de todo o álbum em um único filme.





“A gente fala que é filme inspirado em um disco, mas está mais para a tradução de uma linguagem, a música, para outra, o cinema”, finaliza. A partir de quarta-feira (29/6),“Brota” ficará disponível no canal da artista no YouTube.

“BROTA”

Filme de Letícia Coelho. Exibição nesta terça-feira (28/6), às 20h e 21h. Teatro de Bolso do Centro Cultural Sesiminas, Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia. Bate-papo com Letícia Coelho e Bruna Brunu após as exibições. R$30 (inteira), R$15 (meia-entrada) e R$10 (social). Entrada gratuita para pessoas negras, indígenas, trans e LGBTQI+, mediante nome na lista. Ingressos podem ser comprados antecipadamente na plataforma Sympla.





