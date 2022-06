Miguel dos Anjos está de volta ao palco, após 14 anos, e lança 'Solitude'

Miguel dos Anjos diz que sua música é 'contraponto à solidão' (foto: Alexandre Rezende/Divulgação)





Com 16 canções autorais, o CD “Solitude”, do cantor, compositor e violonista Miguel dos Anjos, será lançado neste domingo (19/6), no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Afastado dos palcos por 14 anos, ele garante que está voltando com força total.

Produzido por Thiago Delegado, o disco traz os convidados Sérgio Santos, Altay Veloso e Fabiana Cozza.

“Minhas músicas apresentam um contraponto à solidão”, afirma Miguel. O título “Solitude” traduz um sentimento constante em sua vida, desde a infância.

“Como sou filho único, me acostumei a brincar sozinho. Na rua em que morava, em Dom Silvério, éramos somente eu e uma outra criança”, comenta.

PARA HEITOR





''Meu álbum fala da solitude como opção de vida, como uma coisa boa que gerou vários frutos para mim, como o samba e a composição'' Miguel dos Anjos, músico



A canção que abre o disco, “Para o mundo valer”, foi composta por ele e Toninho Camargos. “Vi o Toninho no Facebook e disse a ele que queria fazer uma canção para meu filho. Algo que falasse que eu não tinha expectativas, a não ser que ele fosse uma boa pessoa e feliz. Daí a algum tempo, o Toninho me mandou a letra.” A homenagem a Heitor, de 9 anos, surgiu “num momento de solitude”, observa.

Outro momento assim ocorreu em Vitória (ES), na década de 2000, quando Miguel descobriu que o samba era a melhor forma para expressar seus sentimentos e pensamentos. “Estava sozinho no hotel. Naquele período, conheci o pessoal do choro de Vitória e depois de sete anos sem compor, voltei fazê-lo”, relembra.

“Componho diferentemente de grande parte de compositores, que, geralmente, fazem a melodia e depois a letra. Sou o contrário. O que me toca é o argumento para fazer a música”, revela.





O disco termina com a faixa “Conversa com o mar”, que traduz a passagem para a vida adulta vivenciada por ele. “Meu álbum fala da solitude como opção de vida, como uma coisa boa que gerou vários frutos para mim, como o samba e a composição.”

SUPERBANDA

Participaram do álbum Thiago Delegado (violão), Felipe José (cello), Christiano Caldas (piano, teclados e acordeom), Robson Batata (percussão), André “Limão” Queiroz (bateria), Leonardo Brasilino (trombone), Aloísio Horta (baixo), Dudu Braga (cavaquinho), Nego Veio (pandeiro), Marcelo Daí (coro) e Sérgio Danilo (clarinete).

Neste domingo, o artista vai lançar o CD físico. O álbum, aliás, já está disponível nas plataformas digitais. “O show será gravado e a gente vai editar o material para lançá-lo no YouTube”, informa.





Não se trata do disco de estreia do mineiro. Em 2002,]ele lançou “Esse samba todo é nosso” pela gravadora Fina Flor, de Ruy Quaresma, trabalho que chegou às plataformas digitais em 2014.

Miguel dos Anjos criou o projeto Samba do Compositor, que trouxe Nei Lopes, Hermínio Bello de Carvalho, Dona Ivone Lara, Monarco, Noca da Portela, Riachão e Walter Alfaiate a BH.

Também organizou o Samba da Madrugada, roda realizada aos sábados, no bairro Caiçara, na capital mineira.

Outro projeto dele foi o Maratona do Samba, evento com 48 horas ininterruptas, que contou com a participação de Mestre Jonas, Jorge Andrade, Eduardo Tornaghi, Toninho Camargos, Mário Roberto Ferreira e Andrezza Coutinho.





MIGUEL DOS ANJOS

Lançamento do CD “Solitude”. Neste domingo (19/6), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Entrada franca, mediante retirada de convites no site Eventim. Informações: (31) 3516-1360.