É fã de 'This is us'? Confira outras 10 séries para maratonar no streaming

Um dos dramas de sucesso da atualidade, a série "This is us" chegou ao fim – todas as temporadas estão disponíveis no Star+. A produção, boa pedida para quem procura emoção, traz histórias sobre família e relacionamentos. Para os órfãos da trama, no entanto, a plataforma de streaming disponibilizou um especial que também traz esses elementos, sejam histórias sobre dramas, sobre família ou os dois. A seguir, 10 dicas para quem já está com saudades da família Pearson:





A trama acompanha Meredith Grey (Ellen Pompeo) e a equipe de médicos do Hospital Grey Sloan Memorial enquanto enfrentam diariamente decisões de vida ou morte.





2. “MODERN FAMILY”

A comédia acompanha três famílias diferentes por meio das lentes de um cineasta documental e sua equipe. Jay Pritchett (Ed O'Neill) é o patriarca desta complicada, confusa e amorosa família moderna.





3. “LIFE & BETH”

A vida de Beth (Amy Schumer) é ótima no papel. Mas um incidente repentino a força a encarar seu passado, mudando sua vida para sempre.





4. “PRIVATE PRACTICE”

Na trama, os médicos da Seaside Health e Wellness trabalham nos casos mais difíceis, com pacientes e necessidades médicas que costumam representar dilemas

morais e éticos.





5. “BETTER THINGS”

Conta a história de Sam Fox (Pamela Adlon), que está apenas tentando ganhar a vida, criar as filhas e divertir-se com amigos e, se der tempo, arrumar um momento para ela.





6. “THE BIG LEAP”

Drama sobre segundas chances, perseguir os próprios sonhos e recuperar o que é seu.





7. “BREEDERS”

Na comédia sincera e intransigente, Paul (Martin Freeman) e Ally (Daisy Haggard) lidam com as respectivas carreiras, com os pais idosos, com uma hipoteca e com as dificuldades de cuidar dos filhos pequenos.





8. “LOVE IN THE TIME OF CORONA”

Comédia romântica dramática segue quatro histórias interligadas.





9. “AMAR A DISTÂNCIA”

Comédia romântica com um toque de drama, que relaciona oito histórias com a quarentena como pano de fundo e o amor como principal protagonista.





10. “ANJOS IGNORANTES”

Quando Massimo (Luca Argentero) morre em um acidente, Antonia (Cristiana Capotondi) descobre que ele tinha um caso com Michele (Eduardo Scarpetta). Arrasada com a notícia, se vê investigando a vida secreta do marido.