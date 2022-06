Horóscopo do dia (16/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca pelo prazer

Vênus faz conjunção ao Nodo Norte em Touro. Essa Vênus está domicilada e fortalece a vibração taurina. O dia de hoje nos pede busca consciente por nosso senso de valor próprio, prazer, estabilidade e ganho. Busque aquilo que lhe é caro e valioso. Busca por se basear naquilo que lhe traz segurança e estabilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe pede que foque em sua vida material e financeira. Busque investir, agregar valor e viver os prazeres materiais. Momento para reconhecer os próprios talentos e recursos, contando mais consigo mesmo e menos com os recursos alheios. Vibração de prosperidade e valor que deve ser cultivada. Energia de estabilidade e pragmatismo consciente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com o Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente). Sua vibração pessoal é muitíssimo fortalecida. Momento para se valorizar, buscar o valor de ser a pessoa única e especial que é. Busque apreciar mais a si mesmo, dependendo menos da aprovação alheia. Busca consciente por aquilo que lhe faz amar a si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora uma busca pelo valor daquilo que é subjetivo, não material e transcendental. Busque valorizar muito sua vida emocional, seu senso de espiritualidade e o amor divino. Parcerias no plano espiritual em alta. Valorização e resgate daquilo que é valoroso em processos terapêuticos. Busca por amar de maneira profunda, valorosa e incondicional.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe pede que busque com mais valor e consciência as relações humanas, amizades, grupos e causas. Busque o que há de melhor no contato humano. Boas oportunidades financeiras a partir de contatos e na vida virtual. Valorização de causas nobres e amizades sólidas. Valor distribuído com generosidade com os semelhantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você deve agora busca com consciência mostrar o seu melhor e mais valoroso lado para o mundo. Valorize sua imagem profissional, agregando valor e mostrando sua competência. Visibilidade de imagem pública e magnetismo forte. Parcerias profissionais em alta. Mostre ao mundo os seus talentos e valorize muito suas conquistas e trajetória.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede que esteja mais aberto para os prazeres de se expandir, aventurar e buscar novas possibilidades. Há aqui uma relação doce com a própria fé e valorização de seus princípios e visões de mundo. Viva o amor com liberdade e senso de propósito. Busque também maneiras de expandir seus ganhos. Busca pelo amor amplo e generoso da vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com o Nodo Norte no seu setor emocional profundo. Deve buscar o prazer de se transformar, de buscar troca afetiva e sexual que lhe dê prazer e alegria. Busca por partilhar aquilo que é de valor. Transformações que vem da abertura para o contato emocional e íntimo. Busque enxergar a beleza das emoções e suas possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe pede busca consciente do valor das relações, parcerias e do amor romântico. Bom para sair um pouco dos excessos de si mesmo e viver as relações com prazer, alegria, realização e os pés no chão. Busca por uma vida mais equilibrada, ponderação e diplomacia. Esteja aberto a acolher o outro, dando de seu carinho e do amor que tem para partilhar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você deve agora buscar com consciência o valor de seu trabalho, tarefas mátrias, rotinas e saúde. Busque reconhecer e agregar valor aos seus esforços diários. Coloque seus talentos e potencias a serviço, multiplicando as bênçãos e a prosperidade. Contato mais amoroso com a rotina, o corpo físico e cuidados materiais. Alimentação prazerosa e amor prático.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe pede conexão consciente com o valor de ser quem você é genuinamente. Busca por fidelidade à própria essência. Viva a vida como manda sua consciência, se expressando com solidez, prazer e alegria. Vivência de romances, da criatividade e do lado lúdico em alta. Expressão do prazer em ser quem você é, sem máscaras e com firmeza.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você deve buscar agora com consciência o valor de suas emoções, da vida pessoal, familiar e das raízes. Busque valorizar muito sua sensibilidade e o prazer de conviver com quem é mais próximo. Valorize também seu lar, se apropriando mais do seu espaço e trazendo mais conforto. Abertura para a sensibilidade e a troca afetiva com os mais íntimos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede que valorize mais seus estudos, mente e comunicação. Busque o prazer de estudar aquilo que você ama, assim como de buscar informações úteis e valorosas. Comunicação baseada em valores pessoais. Busque enxergar o valor daqueles à sua volta. Comunicação não violenta que pede conciliação, mas também senso de valor.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta