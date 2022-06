Baile 'Querida gafieira' estreia nesta quarta e ganha dia oficial em BH

Trompetista Juventino Dias e banda vão tocar no novo projeto do Jacinta (foto: UMAMI COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO )

Belo Horizonte ganha um dia dedicado à gafieira. O “Querida gafieira” estreia hoje (15/6), às 22h, no bar dançante Jacinta (Rua Grão Pará, 185 – Santa Efigência) e o objetivo é promover, todas as quartas-feiras, uma noite para os mais diversos públicos, independentemente da idade ou conhecimento sobre a dança. Para quem quer se aventurar e "quebrar o gelo", haverá a tradicional "fichinha" – quando você troca a preço simbólico uma dança com um professor. O novo projeto musical da casa mistura balanço, choro, samba, soul, maxixe, forró e diversos outros ritmos populares tradicionais em bailes, convescotes e festejos brasileiros.