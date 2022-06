Primeiro baixista do grupo Bon Jovi morre aos 70 anos

(foto: Ian Dickson)

Alec John Such, primeiro baixista e um dos fundadores do grupo de rock americano Bon Jovi, faleceu aos 7 anos, anunciou no domingo o líder da banda, Jon Bon Jovi."Como membro fundador do Bon Jovi, Alec foi fundamental para a formação da banda", afirmou o cantor no Twitter.Bon Jovi disse que Such era um amigo de infância do baterista Tico Torres e que levou Richie Sambora para assistir uma apresentação do grupo, antes de Sambora virar o principal guitarrista da banda.A causa da morte não foi anunciada.Com sucessos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" e "Wanted Dead or Alive", Bon Jovi lotou arenas nos anos 1980 em suas turnês mundiais.O grupo continua sendo um dos maiores vendedores de álbuns da história do rock e entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll .Alec John Such, que tocou com o grupo de 1983 a 1994, e Sambora, que deixou a banda em 2013, se apresentaram com Bon Jovi na cerimônia de introdução do Hall da Fama em 2018.