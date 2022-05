Leitura dramática dá o tom ao lançamento de nova edição de 'Hécuba'

Texto do grego Eurípides dialoga com o mundo contemporâneo (foto: Reprodução)

A Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi) recebe, nesta quarta-feira (1º/6), o lançamento com leitura dramática do livro "Hécuba de Eurípides'', com direção de tradução sob responsabilidade de Tereza Virgínia Barbosa.

O livro conta a história de Hécuba, rainha de Tróia e esposa de Príamo. A tragédia narra sua dor e sofrimento ao longo das guerras de Tróia e do Peloponeso e a perda de seus filhos.

O evento ocorrerá das 18h às 21h, e é uma produção da Trupe de Tradução e Encenação de Teatro Antigo, a Trupersa.



Leitores e plateia experimentam, segundo Carlinda Fragale Pate Nuñez, professora de literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a desobediência aos hábitos solenes de tradução, proporcionando uma camada de drama e sentimento ao texto, que remete ao belicismo despropositado do mundo atual.

Com direção e interpretação de Alice Mesquita e Anselmo Bandeira, o elenco conta ainda com Guilherme Mello. O evento será embalado por trilha sonora ao vivo do violonista Júlio Guatimosim. Tudo com a narração de Elisa Almeida.

Capa do livro Hécuba, de Eurípides (foto: Divulgação/Relicário Edições)

. De Eurípides

. Trupersa

. Direção de tradução: Tereza Virgínia Barbosa

. Editora Relicário Edições

. 300 páginas

. R$ 45,90