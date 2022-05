Espaço cultural ocupa casarão em BH para unir arte, gastronomia e negócios

Ideia inicial era de que o espaço fosse um showroom para móveis planejados, mas, durante o processo, surgiu a ideia de trabalhar com outros conceitos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Allettare é uma palavra italiana, que pode significar fascinar, seduzir, aconchegar e abraçar. Foi justamente essa palavra que inspirou os empresários Ricardo Trigueiro e Marcelino Morais a criar um espaço que mistura entretenimento, arte, gastronomia e negócios na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A casa Allettare foi inaugurada há cerca de um mês, com o objetivo de ser um local de experiências sensoriais.

Em um casarão de quase 100 anos de história, o público encontra desde um coworking, até uma galeria de arte - tudo isso misturando os cinco sentidos em uma experiência única. Para Trigueiro, esses elementos diferenciam a Allettare de outros espaços da capital mineira. “Nós misturamos os quatro elementos em um conceito só. Eu quis retratar aqui, através do fator decorativo, vários períodos para que as pessoas contassem as próprias histórias e se identificassem com um produto, uma arte”, conta.

Segundo o idealizador do projeto, toda a estrutura da casa é feita para que a comunidade interaja entre si e com as peças. “Esse acervo não é só para decorar, mas também para adquirir. Tudo o que você tocar, você pode comprar: o garfo, a cadeira… E a gente quis que o compartilhamento de culturas e estratégias fosse o elemento mais forte”, ressalta.

Ele também conta que a inspiração para a criação veio de sua experiência no exterior. Trigueiro, que morou nos Estados Unidos por mais de três décadas e teve vivências na Europa, sentia falta de um lugar que unisse jazz e arte. “Eu escolhi Belo Horizonte porque nós temos uma cultura forte, uma gastronomia que está crescendo cada vez mais e eu pensei por que não criar um polo?”, justifica.

A casa

Em todo o espaço, é possível encontrar obras de arte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O casarão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, foi construído entre 1932 e 1935 e já abrigou o Centro Mineiro de Dança, uma escola de artes e até uma boate. A construção passou por um processo de restauração que durou quatro anos.

Segundo o sócio da Allettare, Marcelino Morais, a ideia inicial era de que o espaço fosse um showroom para móveis planejados, mas, durante o processo, surgiu a ideia de trabalhar com os outros conceitos.

Além das obras, a casa ficou oito anos fechada. Morais conta que parte da vizinhança sentiu um sentimento de gratidão pela reabertura do espaço. “As pessoas estão vindo, visitando os espaços e relembrando o que já viveram aqui. Um dos nossos visitantes disse que nós podemos ter construído, mas que toda a comunidade é sócia. É um espaço para todos”, complementa.

A ideia de ser um espaço plural é muito importante para os idealizadores. Ricardo Trigueiro afirma que, apesar de trabalhar com um cardápio refinado, a casa não é um espaço apenas da elite. “Quero os estudiosos, os intelectuais, os empresários frequentando. É um mesclado de culturas, da miscigenação de BH e com um foco maior nas hotelarias, naqueles turistas que vem para a cidade”, afirma.

Arte

A casa reúne diversas peças, que vão desde móveis antigos a adornos contemporâneos. Por isso, os coordenadores da Allettare rejeitam o título de antiquário. “É uma galeria de arte e décor que busca unir o retrô com o atual. Não gosto de colocar como antiquário. Temos muita coisa retrô, mas também temos muita coisa atual. Além do que está exposto, nós também temos muita coisa guardada”, destaca a administradora Adriana Morais. As peças vão sendo substituídas conforme forem vendidas.

'Quero os estudiosos, os intelectuais, os empresários frequentando. É um mesclado de culturas, da miscigenação de BH e com um foco maior nas hotelarias, naqueles turistas que vem para a cidade', afirma Ricardo Trigueiro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Gastronomia

Em todo o espaço, é possível encontrar obras de arte. Desde pequenos adornos, como estátuas e pratos decorados, até poltronas, mesas e quadros. Tudo pode ser comprado pelos frequentadores.

Comandada pelo chef Felipe Galastro, a cozinha é especialista em carnes exóticas, como javali e jacaré. Além disso, a casa conta com um cardápio de saladas que promete atender aos vegetarianos e veganos.

O almoço é servido de segunda a sábado de 11h30 às 14h30 e o happy hour funciona de segunda a quarta, até meia-noite. Durante a semana, também funciona um bistrô de lanches express, com cafézinho e drinks.

De quarta a sábado, além da comida, os frequentadores assistem a performances artísticas. “A ideia é que as pessoas entrem e se emocionem e a gente busca ser referência na galeria décor e na cozinha exótica”, diz Adriana.

Ela conta, ainda, que como o espaço foi inaugurado há pouco tempo, muitas pessoas estão indo conhecer o espaço e, por isso, é preciso fazer reservas.



“Na última sexta e sábado, nós fechamos a casa praticamente 100% via reserva. As pessoas que chegaram sem reserva, nós remanejamos e conseguimos alocar algumas pessoas, mas perdemos alguns clientes porque oespaço estava super cheio. E com essa pegada de bossa e jazz, quem curte vem e fala que já fez a reserva para uma semana e quer outra para a seguinte”, relata. O espaço conta com estações para duas, quatro, oito e 10 pessoas e as reservas podem ser feitas pelo número (31) 97191-2685

Entretenimento

As apresentações são o ponto alto para os amantes de jazz e bossa nova. As performances ocorrem na galeria décor, no último andar da casa. Toda semana, artistas diferentes se apresentam no palco, com direito a piano de cauda. A programação semanal é definida toda terça-feira e divulgada nas redes sociais.

Negócios

A parte de negócios conta com espaço coworking, centro de desenvolvimento, sala de treinamentos e espaços para reuniões e eventos corporativos voltado para os profissionais de arquitetura, design e engenharia.

Mais do que um espaço de trabalho, a proposta é que a Allettare seja um local de trocas profissionais.“A gente não está procurando necessariamente os bam-bam-bans das áreas para compartilhar esse espaço, a gente está querendo aquele que está saindo da faculdade agora, que precisa interagir, aprender a fazer network, a pegar um contrato e entender as nuances, conhecer fornecedores e compartilhar tecnicamente com eles. E logicamente utilizando toda essa riqueza cultural”, declara Trigueiro.

As baias do coworking ainda estão sendo construídas e contarão com acesso à internet e impressora, além de uma cozinha para preparo de lanches rápidos e um espaço para relaxar.