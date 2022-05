Artista plástico de Passos vence concurso e ganha medalha de ouro em Dubai

Com a medalha de ouro no peito, Eduardo Carvalho recebeu certificado de dois príncipes em Dubai, nos Emirados Árabes (foto: Acervo pessoal)

O artista plástico Eduardo Passos, de 29 anos, natural de Passos, Sudoeste Mineiro, morador de Franca (SP), foi agraciado em Dubai, nos Emirados Árabes, com uma medalha de ouro por um trabalho. Em outubro, o artista foi convidado a expor seus trabalhos no imponente Museu do Louvre, em Paris, na França. Eduardo usa lápis sobre papel, no gênero realista, e é reconhecido pela beleza das suas obras contemporâneas.

Ele recebeu o convite para expor em Dubai no ano passado, mas ainda não havia recursos suficientes. Neste ano, a empresa britânica Diáspora Consultancy Ltd e Harambee, através do Mr. Jonh Faika, empresário dele em Londres, decidiu patrocinar a metade da viagem. O restante foi conseguido com empresários, políticos e lojas. "Todas essas empresas me ajudaram para que hoje eu pudesse realizar essa exposição internacional. Estou muito feliz e agradecido", disse.

O evento é da Index e foi realizado no Dubai World Trade Center, com início ontem(23/5) e com duração até o dia 26.

Premiado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) do Rio de Janeiro, em 2021, o mineiro recebeu o convite de uma das maiores empresas de representações de eventos em Londres, a Diáspora Marketing Solutions, devido à repercussão do trabalho.

Eduardo Carvalho saiu em turnê pela Europa para expor os trabalhos - e receber premiações - a partir de setembro de 2021. No dia 23 de outubro, fez uma mostra no Museu do Louvre, em Paris.

Trajetória

Nascido no dia 28 de fevereiro de 1992, Eduardo se destaca desde a infância pelos desenhos. Aos 11 anos, interrompeu os estudos para ajudar o pai no trabalho rural e, assim, sustentar a família. Em 2014, em busca de melhores condições de vida, mudou-se para Franca.

No interior de São Paulo, trabalhou por nove anos como padeiro e por outros dois anos com móveis planejados. Realizou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e teve um dos trabalhos publicados na capa do X Livro de Poemas Educação Jovens e Adultos 2017.

Na mesma época, Eduardo Carvalho realizou a primeira exposição no Teatro Municipal de Franca. Depois vieram Ribeirão Preto (SP) e a Funarte.