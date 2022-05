Mundial de Wakeboard será realizado neste final de semana em Nova Lima

(foto: Divulgação)



A Lagoa dos Ingleses, na cidade de Nova Lima, se prepara para ser palco de mais uma edição do Campeonato Mundial de Wakeboard. Depois de um hiato de dois anos, o evento vai ser realizado entre os dias 13 e 15 de maio de 2022, no Clube Serra da Moeda. A competição é aberta ao público e os últimos convites disponíveis podem ser adquiridos neste link





A primeira edição do evento aconteceu em 2005, e agora, 17 anos depois, a organização confirma que, além do certame mundial, também está previsto o Brasil Wake Open e uma etapa do Pan-Americano, que rola pela primeira vez no Brasil - e será classificatória para os Jogos Pan-americanos do Chile em 2023.





Competição atrai atletas de todo o mundo





Conhecido internacionalmente, o Campeonato Mundial de Wakeboard deve reunir mais de 60 atletas de fora, além de competidores de várias regiões do Brasil. São esperados competidores dos Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Chile, Argentina, Equador, Paraguai, além de nomes da Europa e da Ásia.





"Entre os maiores destaques de fora estão os irmãos argentinos Kai e Ulf Ditsch, o mexicano Patrício "Pato" Gonzalez, o colombiano Jorge Rocha e a também argentina Eugênia de Armas, primeira mulher a acertar uma dupla cambalhota - ela foi dublê na serie da Netflix "Histórias de Verão"(Cielo Grande). Do Brasil, nosso ganhador do Pan em 2007, Marcelo Giardi, o "Marreco", e nomes como Vitinho Cordeiro e o mineiro Henrique Daibert, o "Ganso" marcam presença", explica Daniel Garcia, da Associação Brasileira de Wakeboard.





"O Mundial de Wakeboard realizado em Minas Gerais é um dos mais aguardados pelos participantes de todo o mundo. Todos adoram vir ao Brasil e curtem não só as provas nas águas limpas e lisas da lagoa dos Ingleses, como as festas que fazem parte da programação. Isso sem falar no apoio do público mineiro que sempre prestigia o evento", comemora Bruno Dib, diretor da Agência Dibbra.





Nesta edição do Campeonato Mundial de Wakeboard / Brasil Wake Open, a lancha usada para puxar os competidores será uma Nautiques G23 Paragon, considerada a mais desejada do mundo para a prática de wakeboard na atualidade. O evento é realizado pela Agência Dibbra, em parceria com a ABW e WWF.





Gastronomia, natureza e música





Além da competição, o Campeonato Mundial de Wakeboard em Nova Lima é conhecido por unir em um só lugar: esporte, gastronomia, música e natureza. A programação também conta com apresentação de djs, pista de skate e tendas gastronômicas. Clique aqui e confira a programação completa dos últimos ingressos disponíveis.





SERVIÇO:

CAMPEONATO MUNDIAL DE WAKEBOARD/BRASIL WAKE OPEN

13 a 15 de maio – a partir das 09h

Clube Serra da Moeda

Ingressos à venda pelo Sympla

Informações: abw.com.br

Instagram: @mundialdewakeboard

Realização: ABW, WWF e Agência Dibbra