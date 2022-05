Saiba onde ver apresentações gratuitas de música sacra e jazz hoje em BH

O Coral Cidade dos Profetas interpreta repertório que destaca a figura da Virgem Maria na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 16h30 (foto: Divulgação)

Comemorado neste domingo (8/5), o Dia das Mães é uma data que movimenta a agenda cultural de Belo Horizonte com eventos musicais voltados para toda a família.



Neste ano de 2022, após dois anos de pandemia que impuseram restrições de diferentes ordens, as apresentações de corais e os shows ao vivo voltam a ocorrer em vários pontos da cidade e são uma boa opção para quem quer aproveitar a data comemorativa fora de casa.









Ao todo, serão apresentadas 11 composições, entre elas "Antiphona de Nossa Senhora (Salve Regina)", de Lobo de Mesquita, popularmente conhecida como "Salve Rainha"; "O magnum mysterium", do Padre João de Deus Castro Lobo; e "O vere Christie", de José Joaquim da Paixão.





Todas elas datam do período colonial e foram importantes para a formação do barroco em Minas Gerais. Esse legado se mantém presente nas celebrações religiosas de cidades históricas do estado e motiva a atuação de músicos amadores, semi-profissionais e profissionais contratados para tocar nelas.



Essa movimentação cultural em torno das festividades deu origem a um patrimônio imaterial simbolizado pelas composições da época, agora resgatadas pelo Coral Cidade dos Profetas no projeto "Grandes celebrações coloniais".



O Coral Ars Antiqua interpreta a "Missa nº 6 em sol maior", de Charles Gounod, na Igreja de São Sebastião, no Barro Preto, às 20h (foto: Divulgação)

ITINERÂNCIA O "Grandes celebrações coloniais" começou sua trajetória em Congonhas e passará por uma série de outras cidades mineiras, como Ouro Preto, São João Del Rei e Diamantina. Em cada uma delas, os concertos terão a participação de solistas convidados. A apresentação de Belo Horizonte terá como convidada a meio soprano Aline Lobão. O concerto será registrado e, posteriormente, lançado nas plataformas digitais.





Já na Igreja de São Sebastião, no Barro Preto, o Coral Ars Antiqua realiza a segunda apresentação do projeto "Concertos de estreia", às 20h. Sob a regência da maestrina Ângela Pinto Coelho, o grupo apresentará a "Missa nº 6 em sol maior", do compositor francês Charles Gounod (1818-1893).





Na ocasião, o coral será acompanhado por Antonio Olimpio Nogueira no órgão de tubos. O instrumento, fabricado durante três anos em São Paulo, foi inaugurado em dezembro de 2010 e, em sua construção, foram utilizados cerca de 1.500 tubos, sendo mil tubos de estanho vindos da Itália e outros elementos importados dos Estados Unidos.





O Coral Ars Antiqua nasceu do reencontro de cantores e regentes, amadores e profissionais que, em diferentes épocas, fizeram parte do Coral Ars Nova, da Universidade Federal de Minas Gerais, além de cantores líricos e de música popular que participaram de outros corais de diferentes projeções.





Enquanto a música barroca é o mote das apresentações dos corais Cidade dos Profetas e Ars Antiqua, o jazz irá embalar a edição do Música de Domingo programada para este Dia das Mães. No Teatro Francisco Nunes, o projeto do Circuito Municipal de Cultura, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, recebe a apresentação do violonista e compositor Juarez Moreira.





No show, cuja entrada é gratuita com retirada de ingressos no site Disk Ingressos ou na entrada do evento, o músico irá apresentar um repertório de músicas instrumentais autorais e releituras de clássicos de Tom Jobim (1927-1994) e dos Beatles. A apresentação contará com a participação dos músicos Lincoln Cheib e Kiko Mitre.





Dedicada ao jazz, essa edição do Música de Domingo está programada para começar às 18h com o bate-papo "Como é feita a curadoria do Savassi Festival?", com Bruno Braz Golgher, que irá apresentar diferentes aspectos do planejamento estratégico para eventos culturais, processos relacionados à construção de uma programação e demais curiosidades que envolvem a gestão do Savassi Festival, evento de música instrumental criado em 2003. O show de Juarez Moreira está previsto para começar às 18h30.



Juarez Moreira é o convidado da edição do Dia das Mães do Projeto Música de Domingo, no Teatro Francisco Nunes, às 18h (foto: Elcio Paraíso/Divulgação)





CORAL CIDADE DOS PROFETAS E AS GRANDES CELEBRAÇÕES COLONIAIS

Neste domingo (8/5), às 16h30. Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua da Bahia, 1.596, Lourdes. Entrada franca





CORAL ARS ANTIQUA

Neste domingo (8/5), às 20h. Igreja de São Sebastião, Rua Paracatu, 460, Barro Preto. Entrada franca





MÚSICA DE DOMINGO

Com show de Juarez Moreira e bate papo com Bruno Braz Golgher. Neste domingo (8/5), às 18h. Teatro Francisco Nunes, Parque Municipal, Av. Afonso Pena, 1.321, Centro. Retirada de ingressos por meio do site Disk Ingressos ou na entrada do teatro, sujeito à lotação.