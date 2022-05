Aleksandro Correia, da dupla com Conrado, morreu em um grave acidente de ônibus na manhã deste sábado (7/5) (foto: Reprodução/Instagram)

Um grave acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, na manhã deste sábado (7/5), causou a morte de ao menos seis pessoas, dentre elas Aleksandro Correia, de 34 anos.Segundo o G1, o acidente ocorreu por volta das 10h30 e o veículo tinha destino à cidade de São Pedro, interior de São Paulo, onde a dupla faria um show à noite.Ainda não se tem a confirmação de quantas pessoas estavam no veículo, no entanto, seis mortes foram confirmadas e outras oito vítimas foram resgatadas. O resgate no local do acidente tenta remover outras cinco vítimas das ferragens e uma outra pessoa ainda não foi encontrada.Segundo a polícia, um dos pneus dianteiros do veículo teria estourado fazendo o motorista perder o controle e causando o tombamento no canteiro central da rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu.Até o meio da tarde deste sábado, nenhum pronunciamento oficial havia sido feito nas redes sociais da dupla. O estado de saúde de Conrado ainda não foi divulgado.