'Em busca das telas amigáveis' ganha lançamento gratuito neste sábado

'Em busca das telas amigáveis foi produzido a partir de experiência em conjunto com as crianças (foto: BRENO CONDE/DIVULGAÇÃO)

“Crianças não fazem filmes, elas brincam de fazer filmes”, defende Igor Amin, diretor, escritor e educador audiovisual que vai estrear um longa-metragem voltado para o universo infantil e sua relação com as telas.



“Em busca das telas amigáveis, será lançado neste sábado (7/5), às 10h, no Una Cine Belas Artes, com ingressos gratuitos e distribuídos 30 minutos antes do início da sessão. Após a exibição, ocorrerá o lançamento presencial do livro “Como educar as crianças no mundo das telas?”, que dialoga com o filme.





“Fiz um filme com meus primos e primas, crianças através do meu celular, chamado ‘O sonâmbulo’. Fiz esse curta me lembrando das crises de sonambulismo na época em que eu visitava minha avó quando pequeno”, conta. A produção já foi exibida para crianças na Mostra de Cinema Tiradentes. Foi a partir de uma experiência familiar que surgiu o interesse de Amin em trabalhar com crianças e explorar as possibilidades de interação com o universo infantil.“Fiz um filme com meus primos e primas, crianças através do meu celular, chamado ‘O sonâmbulo’. Fiz esse curta me lembrando das crises de sonambulismo na época em que eu visitava minha avó quando pequeno”, conta. A produção já foi exibida para crianças na Mostra de Cinema Tiradentes.





“Em busca das telas amigáveis”, idealizado antes da pandemia e viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, pretende inverter a lógica de filmes infantis produzidos por adultos e criar produções a partir da experiência em conjunto com as crianças. Amin desenvolveu o projeto “O que queremos para o mundo?”, uma comunidade de educadores audiovisuais que impulsionou a produção do longa.





Diversas linguagens do audiovisual são misturadas de forma dinâmica e divertida, a fim de questionar e gerar discussões sobre esse polêmico assunto que é o uso das telas pelas crianças. “O filme tema característica híbrida que as telas trouxeram e que está tão na moda hoje em dia”, reforça Amin. Documentário, ficção, videoclipe, animação e ivdeo-aulas são usados para compor a narrativa.





O diretor aponta que, com o início da pandemia, o projeto teve de ser totalmente reformulado e cita a migração da escola para as telas. “O filme conta a jornada e quais foram os desafios durante a pandemia para utilizarmos as telas como um recurso para ensinar e aprender com as crianças”, diz.



LIVRO

Junto com o filme, será lançado o livro “Como educar as crianças no mundo das telas?”, que pretende oferecer possibilidades de mediar o contato das crianças com as telas de forma mais saudável, principalmente após a pandemia.





Fruto do seu mestrado defendido na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em 2020, a obra relata seus mais de 15 anos de experiências com crianças no Brasil e ao redor do mundo, em Angola, Holanda, Índia, Portugal e Noruega.



“O primeiro passo é nós adultos nos tornarmos educados audiovisualmente para, em seguida, levar essa educação às crianças, e não apenas exigirmos que elas utilizem bem as telas”, explica Amin.





Além do conteúdo reflexivo e instigante, o livro traz a possibilidade de os leitores expandirem a leitura através de QR codes, que tornam a obra uma narrativa transmídia. A cada capítulo, conteúdos audiovisuais, textos, podcasts, filmes e vídeos podem ser acessados, que dialogam tanto com o livro quanto com o filme.





Amin também relata sobre a dificuldade de se produzir conteúdo educativo para crianças devido aos cortes e contingenciamentos de financiamento público que o governo federal vem promovendo.



“As duas áreas onde a produção audiovisual se encontra (educação e cultura) vêm sendo ameaçadas ao longo dos anos pelo governo. E não somos apenas nós, profissionais, que saímos prejudicados, mas toda a sociedade, que deixa de usufruir de propostas como essa”, afirma Amin.





“EM BUSCA DAS TELAS AMIGÁVEIS”





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro De Igor Amin. Lançamento neste sábado (7/5), às 10h, no Una Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581 – Lourdes). Entrada franca, com distribuição de ingressos 30 minutos antes do início da sessão. Informações: (31) 3252-7232