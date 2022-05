Filmes de destaque em Cannes e clássicos do cinema chegam ao streaming

O ator Franz Rogowski no premiado "Great freedom", que estreia nesta sexta (6/5), na Mubi (foto: Mubi/divulgação)

Neste mês de maio, plataformas de streaming programaram agenda diversificada de lançamentos de cinema, oferecendo produções contemporâneas, que têm atraído a atenção nos últimos meses, e clássicos da sétima arte.

O catálogo oferece também sucessos recentes do evento francês, como “Deception” (2021), de Arnaud Desplechin, e “Sycorax” (2021), de Lois Patiño e Matías Piñero. O primeiro estreia no dia 20, enquanto o outro está programado para o dia 30.

Destaque do Festival de Cannes, o filme "Sycorax" estreia no dia 30 (foto: Mubi/divulgação)

JOACHIM TRIER

Ao longo do mês, a plataforma dá continuidade ao especial dedicado ao diretor norueguês Joachim Trier, exibindo a segunda parte de sua celebrada “Trilogia de Oslo”, que tem início com “Começar de novo” (já disponível), de 2006, e continua com “Oslo, 31 de agosto” (2011), que chega na Mubi no próximo sábado (7/5).





Trama do japonês "A mulher de um espião" se passa durante a Segunda Guerra (foto: Mubi/divulgação)

Recém-saído das salas de exibição, “A mulher de um espião” (2020), de Kyioshi Kurosawa, é atração a partir de 27 de maio. O drama histórico japonês se passa durante a Segunda Guerra Mundial e é centrado na esposa que começa a suspeitar que o marido pode ser espião dos Estados Unidos.

No Star+, as novidades vão agradar os cinéfilos de plantão. Estão disponíveis clássicos da era de ouro de Hollywood como “Os homens preferem as loiras” (1953), “A luz é para todos” (1947), “O pecado mora ao lado” (1955), “Love me tender” (1956), “Tarde demais para esquecer” (1957) e “Warlock – Minha vontade é lei” (1959).

OSCAR

Após estrear nas salas de cinema e na Mubi, “Drive my car” (2022), de Ryusuke Hamaguchi, produção japonesa vencedora do Oscar de melhor filme internacional, chega ao Now.









Vencedor do Oscar de filme internacional este ano, "Drive my car" agora está na NET (foto: Net/reprodução)

O longa faz parte do especial “Pérolas do Oscar de Filme Internacional” junto de “A felicidade das pequenas coisas” (2022), de Pawo Choyning Dorji; “Quo vadis, Aida?” (2021), de Jasmila Zbanic; “Os miseráveis” (2019), de Ladj Ly; “Cafarnaum” (2019), de Nadine Labaki; “Guerra Fria” (2018), de Pawe Pawlikowski; “Corpus Christi” (2019), de Jan Komasa; e “Assunto de família” (2019), de Hirokazu Koreeda.

EM CARTAZ

MUBI “Great freedom” . Estreia em 6 de maio

“Oslo, 31 de agosto”

. Estreia em 7 de maio



“Deception”

. Estreia em 20 de maio



“A mulher de um espião”

. Estreia em 27 de maio



“Sycorax”

. Estreia em 30 de maio

STAR

Já disponíveis



“Os homens preferem as loiras”



“A luz é para todos”



“O pecado mora ao lado”



“Love me tender”



“Tarde demais para esquecer”

NOW



Já disponíveis



“Drive my car”



“A felicidade das pequenas coisas”



“Quo vadis, Aida?”



“Os miseráveis”



“Cafarnaum”



“Guerra fria”



“Corpus christi”



“Assunto de família”