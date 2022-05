Estreias esquentam a guerra das plataformas de streaming em maio

Derivada de "Star wars", a série "Obi-Wan Kenobi" é aposta da Disney+ na guerra das plataformas (foto: Disney+/divulgação)





Em maio, lançamentos bastante aguardados desembarcam nas principais plataformas de streaming. Após quatro anos de espera, a Netflix lança nova temporada da série “Stranger things”. No Disney+, a grande novidade é “Obi-Wan Kenobi”, derivada de “Star wars”, com presença confirmada do vilão Darth Vader. Já a HBO Max aposta na minissérie “A escada”, estrelada por Toni Collette e Colin Firth.





Jim Hopper (David Harbour), por sua vez, surge vivo, apesar de o desfecho da terceira temporada indicar o contrário. De acordo com o trailer divulgado pela plataforma de streaming, o chefe de polícia aparecerá numa prisão russa. Ainda assim, os personagens se reencontram para tentar inibir as ameaças que o mundo invertido representa para a humanidade.

Quarta temporada de "Stranger things" é uma das novidades aguardadas da Netflix (foto: Netflix/divulgação)





É também em 27 de maio que o Disney apresenta a primeira temporada da série “Obi-Wan Kenobi”. Ambientada 10 anos depois da transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader, a produção acompanha o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, vivido pelo ator Ewan McGregor, que tem a missão de proteger Skywalker no planeta Tatooine.





Segundo a plataforma, a série mostra o que aconteceu com Vader, interpretado pelo ator Hayden Christensen.

VIDA REAL

Os oito episódios da minissérie “A escada” chegam ao catálogo da HBO Max na próxima quinta-feira (5/5). Baseada em um caso real, conta a história do escritor Michael Peterson (Colin Firth), que foi acusado, em 2001, de matar a segunda mulher, Kathleen (Toni Collette). Ele, que sempre alegou inocência, chegou a ser condenado, e disse, na época, que estava no jardim quando ouviu barulhos, entrou em casa e viu a mulher agonizando depois de cair da escada.





Imagens da necropsia, exibidas no trailer, mostram hematomas improváveis de terem sido causados por acidente. O caso, que chamou a atenção da mídia norte-americana, ganhou série documental homônima em 2004. Em 2012, 2013 e 2018, foram feitas sequências com desdobramentos do caso, todas na Netflix. A série, agora de ficção e na HBO Max, é uma adaptação dessas produções.

Colin Firth e Toni Collette vivem o casal envolvido em crime rumoroso da vida real, em 'A escada'. na HBO Max (foto: HBO Max/divulgação)







Além das novidades inéditas, as plataformas apostam em continuações de produções de sucesso. Na Netflix, a comédia canadense “Supermães”, estrelada por Catherine Reitman, chega à sexta temporada em 10 de maio. Já a segunda temporada de “Irmandade”, com Seu Jorge no elenco, estreia no dia 11.





A segunda rodada de “Hacks”, da HBO Max, estreia em 12 de maio. Ao todo, serão oito episódios que serão lançados aos pares semanalmente. Dessa forma, os últimos dois chegam ao streaming somente em 2 de junho. Estrelada por Jean Smart, a produção rendeu à atriz um Emmy em 2021.





Premiada no Emmy Internacional, na categoria de melhor série dramática, “Teerã”, da Apple TV , ganha novos episódios em 13 de maio. Na segunda temporada, contará com a participação de Glenn Close. O drama aborda a trajetória de Tamar Rabinyan (Niv Sultan) como agente do Mossad, o serviço secreto de Israel.

'Teerã' ganha segunda leva de episódios na plataforma Apple TV + (foto: Apple TV+/divulgação)





AS ATRAÇÕES

NETFLIX

“El marginal – O cara de fora”

. Quinta temporada, em 5 de maio

“O pentavirato”

. Em 5 de maio

“Bem-vindos ao Éden”

. Em 6 de maio

“O som da magia”

. Em 6 de maio

“Supermães”

. Sexta temporada, em 10 de maio

Seu Jorge (ao centro) protagoniza "Irmandade", sobre a violência no Brasil, com segunda temporada na Netflix (foto: Netflix/divulgação)

“Irmandade”

. Segunda temporada, em 11 de maio

“Império da ostentação”

. Segunda temporada, em 13 de maio

“O poder e a lei”

. Em 13 de maio

“Quem matou Sara?”

Terceira temporada, em 18 de maio

“Amor no espectro: EUA”

. Em 18 de maio

“Love, death & robots”

. Terceira parte, em 20 de maio

“Amor e outros dramas”

. Em 21 de maio

“Stranger things 4”

Primeira parte, em 27 de maio

AMAZON PRIME

“The wilds”

. Segunda temporada, em 6 de maio

“Bang bang baby”

. Primeira temporada, em 19 de maio

“Clarice”

. Primeira temporada, em 27 de maio





DISNEY





“The quest: A missão”

. Primeira temporada, em 11 de maio

“Obi-Wan Kenobi”

. Primeira temporada, em 27 de maio

HBO MAX

“A escada”

. Primeira temporada, em 5 de maio

“Hacks”

. Segunda temporada, com novos episódios, em 12, 19 e 26 de maio e 2 de junho

APPLE TV

“Teerã”

. Segunda temporada a partir de 6 de maio

“A serpente do Essex”

. Primeira temporada a partirde 13 de maio