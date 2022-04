Mostra 'JUNTA' reúne 300 obras de 36 artistas na Casa Viva Lagoinha

A mostra independente de arte contemporânea “JUNTA” volta a ser realizada neste sábado (30/4) e domingo (1º/5), após a suspensão de dois anos por conta da pandemia. O evento reúne cerca de 300 obras de 36 artistas visuais na Casa Viva Lagoinha, que abordam as mazelas brasileiras. O objetivo é estimular a circulação de trabalhos produzidos em Minas, além de formar novos consumidores e colecionadores. Eles estarão à venda com preços a partir de R$ 50.

“O JUNTA tem o propósito de manter o motor da produção artística ligado. A gente percebe que muitos artistas não têm oportunidade de mostrar seu trabalho e acabam não dando sequência à carreira por falta de incentivo. A mostra vem suprir essa demanda, fazendo com que as obras circulem e a cena possa evoluir”, explica o artista Thiago Alvim, que assina a curadoria e a organização do evento com a professora, artista visual e produtora Flaviana Lasan e o artista visual Comum.