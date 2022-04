Ópera 'Aleijadinho' estreia em Ouro Preto com gritos de 'Fora, Bolsonaro'

Ópera 'Aleijadinho', de produção inédita da Fundação Clóvis Salgado, sobre a história do mais importante artista do Barroco Mineiro, teve sua estreia nesta sexta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)

A ‘Ópera Aleijadinho’, realizada em homenagem ao mais importante artista barroco mineiro, teve sua estreia em noite de gala nesta sexta-feira (29/4) em Ouro Preto, cidade localizada a 100 quilômetros da capital mineira. Tendo como cenário a Igreja de São Francisco de Assis, no Largo do Coimbra, Centro Histórico do município, a composição de Ernani Aguiar e libreto de André Cardoso encantou todos os presentes. Durante as pausas do espetáculo, as pessoas se manifestaram com gritos de ordem, como 'Fora, Bolsonaro' e ‘Aleijadinho é preto’.