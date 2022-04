Festa do Trabalhador em Prudente de Morais tem show da banda 14 Bis

Banda 14 Bis se apresenta no dia 30 de abril em Prudente de Morais (foto: Reprodução/Facebook Oficial 14 Bis)





A banda 14 Bis será a atração principal do Festival do Trabalhador em Prudente de Morais. O evento ocorre nos dias 30 de abril e 1 de maio e o show do grupo veterano, a partir das 21h deste sábado, na Praça do Rosário.





Além do 14 Bis, a banda local de pop rock Tribo 97 sobe ao palco para o esquenta antes do show principal.

Formada pelo quarteto Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues, o 14 Bis tem mais de 40 anos de carreira, sendo um dos principais representantes mineiros no cenário nacional.





Entre os sucessos, estão as canções "Bola de Meia, Bola de Gude", "Planeta Sonho", "Nova Manhã" e "Caçador de Mim".





No domingo, dia 1, ocorrerá uma grande ação social com a realização de serviços gratuitos nas áreas de saúde, beleza, nutrição, consultoria profissional. Para completar a festa, haverá apresentações artísticas e atividades de recreação.