Fabrício Carpinejar abre agenda mensal no Grande Hotel Ronaldo Fraga, em BH

Poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar (foto: Rodrigo Rocha/Divulgação)

O poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar realizará mais um encontro com o público no Grande Hotel Ronaldo Fraga, localizado na Rua Ceará, 1205, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Carpinejar fechou uma agenda de eventos mensais no local. O primeiro será um debate sobre despedidas e recomeços, "Viver Dói", nesta quarta-feira (13/4), às 20h, mas apenas para quem comprou ingressos antecipadamente, pois já estão esgotados. Em seguida, haverá sessão de autógrafos.

Como a procura para o bate-papo com Fabrício Carpinejar foi grande, a direção do hotel decidiu abrir, ainda neste mês, mais uma data com o convidado. Desta vez para falar sobre outro tema: "PROCON DO AMOR". Em pauta estarão conselhos amorosos.

Os interessados em participar do bate-papo podem solicitar a reserva pelo telefone e whatsapp (31) 9 8495-5337. São somente 60 lugares. O ingresso custa R$ 90.